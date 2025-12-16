Actor Jorge Soto recordó detalles del ataque a John Alex Ortiz, de ‘Pandillas, guerra y paz’

A finales de los años noventa, Pandillas, guerra y paz se consolidó como una de las series más vistas de la televisión colombiana. Ambientada en barrios populares de Bogotá, la producción logró una conexión directa con el público juvenil y convirtió a varios de sus actores en referentes de una generación. Entre ellos estuvo John Alex Ortiz, quien interpretó a ‘Mateíto’, un personaje que rápidamente lo hizo reconocible, especialmente en la capital del país, donde la serie tenía una fuerte audiencia.

Ese reconocimiento llegó cuando Ortiz aún era adolescente. Aunque su carrera iba en ascenso y su personaje tenía gran visibilidad, su vida dio un giro abrupto en marzo del año 2000, cuando fue víctima de un ataque armado que le causó una lesión permanente. El hecho ocurrió mientras la serie seguía al aire y cuando el actor aún hacía parte del elenco, lo que marcó un punto de quiebre definitivo en su vida personal y profesional.

Así fue el ataque a John Alex Ortiz, de ‘Pandillas, guerra y paz’

Los detalles del ataque fueron recordados recientemente por su hermano, el actor Jorge Soto, en una entrevista con El Klub de La Kalle. Allí explicó que, pese a su exposición mediática, John Alex seguía frecuentando espacios del barrio donde creció y mantenía cercanía con dinámicas relacionadas con la cultura del rap y el hip hop, muy presentes en distintos sectores de Bogotá durante la época.

Según el relato, el hecho ocurrió durante una de estas reuniones después del robo de una gorra, una situación común en ese contexto. Ortiz reaccionó y confrontó al joven que se la había quitado, una discusión que no pasó a mayores en ese momento. Sin embargo, horas después, el agresor regresó armado.

Cuando John Alex Ortiz se disponía a tomar un taxi, otro vehículo se atravesó y, de allí, descendió el joven que lo había confrontado anteriormente. Antes de disparar, pronunció la frase “los actores también se mueren”, una expresión que, según explicó Jorge Soto, dejó en evidencia la “envidia” del atacante.

John Alex recibió varios disparos que le causaron una lesión medular. El diagnóstico médico fue contundente: no volvería a caminar y enfrentaría secuelas permanentes. También se le informó que no podría tener hijos y que dependería de asistencia médica de por vida.

Con el paso de los años, Ortiz reorganizó su vida lejos de los medios. Contra los pronósticos iniciales, formó una familia y se convirtió en padre. Actualmente recorre distintas regiones del país compartiendo su testimonio personal.

