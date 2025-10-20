Actor Alejandro Landero es encontrado viviendo en la calle: piden ayuda urgente

El actor Alejandro Landero tuvo categoría de galán de telenovela en las décadas del 80 y 90 en la televisión latinoamericana. Uno de los roles más recordados de este actor fue como Rigoberto, el amigo y eterno enamorado de Rosa García, rol interpretado por la legendaria Verónica castro. En la novela Rosa salvaje. Alejandro disputaba el amor de la estelar con Guillermo Capetillo.

Alejandro participó en icónicas novelas del grupo Televisa de México como Bianca Vidal, en 1982; Principessa, en 1984; Vivir un poco, en 1985; Monte Calvario, en 1986; Pasión y Poder entre 1988 y 1989; Un rostro en mi pasado, en 1989 y Entre la vida y la muerte en 1993, entre otras.

No obstante a mediados de los 90, después de la última novela referida, se registró una ausencia del actor de quien no se volvió a saber de él, por un buen tiempo.

Ahora se ha viralizado un video en la colonia Condesa, área donde se ven muchos artistas de clase media alta de la capital mexicana, donde aparece el mencionado actor en situación de calle.

Galán de telenovelas vive en la calle con sus perros

Ante las imágenes los medios aztecas han publicado el material al tiempo que piden ayuda para que Landero pueda tener un techo.

Por las imágenes se sabe que Alejandro vive junto a sus perros y que contrario a lo que se pensaba desde tiempos d ella pandemia no murió. Hacia el 2020 circuló información sobre su deceso a causa del coronavirus. Él mismo habría desmentido un año después que estaba bien.

De momento, se sabe que el actor padecería de autismo y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), una afección que daña el neurodesarrollo y se caracteriza por falta de atención, impulsividad e hiperactividad.

Además de actor Landero también fue conductor y presentador de magazines y trabajó en TV Azteca y Once TV, aunque esta experiencia fue breve.

Actualmente el actor luce una cabellera larga, canas y se muestra inseparables de sus mascotas, tres gaticos y una perrita, que lo acompañan a donde quiera que vaya. Según algunos medios del entretenimiento Landero vivió en Puerto Vallarta con su esposa, quien falleció.

¿Quién es Alejandro Landero?

En LinkedIn aparece un perfil bajo el nombre de Alejandro Jesús Landero García, quien ha sido actor en producciones de Televisa entre 1983 y 1993, además de haber sido productor independiente para Cablevisión, conductor en Canal 11, maestro de actuación e inglés, músico entre 1973 y 1989, y socio fundador de la Comercializadora de Vinos Españoles en 2012.

Se sabe que el material difundido lo dieron a conocer los vecinos de la Condesa que piden ayuda para sacar de la calle al histrión.

AYUDA ‼️El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025

“Ayuda. El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calles con sus tres gaticos y su perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, frente edificio Condesa”, dice el anuncio que se popularizó en X, antes Twitter.

