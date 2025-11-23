Actor perdió medio pulmón porque confundió los síntomas de cáncer con gripa

Jarryd Nurden es un reconocido modelo y actor sudafricano, originario de KwaZulu-Natal, quien actualmente reside en Londres. Esta semana se conoció su historia de vida que ha conmovido a sus seguidores.

¿Qué le pasó a Jarryd Nurden?

En el 2021, el actor se encontraba haciendo teatro musical en el West End cuando comenzó a presentar unos síntomas extraños en su cuerpo. Inicialmente creyó que se trataba de “una gripa muy fuerte”; sin embargo, con el paso de los días su estado de salud fue empeorando hasta que recibió un diagnóstico desalentador: neoplasia neuroendocrina maligna primaria del pulmón, un tipo raro de cáncer, cuya evolución, de no ser tratado a tiempo, puede resultar agresiva.

En una entrevista con The Independent el artista contó: “Cuando recibí esa llamada, fue cuando mi mundo se derrumbó. Hasta ese momento, había hecho planes sobre cómo sobrevivir, pero como esto ahora me sacaba de la ecuación por Dios sabe cuánto tiempo, pensé: ‘Estoy realmente jodido’”.

Para ese momento, el actor se encontraba en un proyecto importante de su carrera profesional. Así que, mientras los médicos realizaban y estudiaban una serie de pruebas, el actor de 34 años continuó con sus labores.

El mismo día que le comunicaron que había conseguido su primer papel importante en el West End, en el musical We Will Rock You, se enteró que el tumor en su pulmón había duplicado su tamaño de 2 a 4 cm. Siete meses después confirmaron que el tumor era canceroso. “Esa llamada telefónica siempre la he descrito como estar bajo el agua. Todo se ralentiza, y piensas, ‘Oh, tengo cáncer’. No bebo, no fumo, trabajo muy duro. ¿Cómo está pasando esto?’”, contó.

Para su tratamiento, los médicos le plantearon tres opciones: quimioterapias, radioterapias o una cirugía para extraer el lóbulo afectado del pulmón. Jarryd eligió la última, que técnicamente se llama una lobectomía. “Recuperarse fue realmente difícil, porque la primera cirugía abierta, la mayor, salió realmente mal, con muchas complicaciones. Creo que fue un momento crítico. Y luego simplemente no mejoraba. Estuve cuatro meses en el hospital. Tuve que someterme a una segunda cirugía abierta para limpiar infecciones. Fue un infierno”, reveló el actor. Después de varios meses en recuperación, finalmente Jerryd volvió a los escenarios.