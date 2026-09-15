Actriz colombiana se convirtió en madre por primera vez a los 49 años: “Sublime experiencia”

Conocida por sus papeles en producciones como La Tormenta, La Saga y Esmeraldas, la actriz María Lara ha construido una trayectoria en la televisión colombiana y se ha ganado el cariño del público por sus interpretaciones. Sin embargo, detrás de cámaras, la actriz ha enfrentado un proceso personal en los últimos años que marcó un nuevo capítulo en su vida. María siempre había soñado con ser madre, pero el momento y las circunstancias que había visualizado para crear una familia no se presentaron como ella lo esperaba.

Así fue el proceso de María Lara para ser mamá

A los 48 años, después de haber esperado un buen tiempo por una pareja con quien compartir su proyecto de vida, la actriz decidió dar el paso hacia la maternidad por su cuenta. En mayo de 2026, la actriz compartió públicamente parte de ese proceso y explicó en una entrevista con La Red las razones que la llevaron a hacer realidad uno de sus sueños más anhelados.

“¿Por qué me demoré [en quedar embarazada]? Porque, obviamente, yo quería encontrar una pareja, quería encontrar un esposo, tener una escena ideal, pero no encontré esa persona con la que yo quisiera tener un hijo y me quisiera casar y yo no podía seguir esperando al príncipe, sino me quedaba sin el sueño… el príncipe se vino en burro, yo no sé por dónde se vino, pero ese man no llegó”, dijo.

Por esa razón, se sometió a un proceso de fecundación in vitro, que, aunque no fue fácil, le cumplió su sueño. “Verme haciéndolo sola no fue fácil, y fue duro, y lloré los ojos, porque no era mi escena ideal. Yo nunca me imaginé que yo iba a hacer esto sola. Lo hice en otro país, pero estar encerrada en un hotel, dos semanas, inyectándome sola, financieramente es durísimo, pero ese ha sido el sueño más grande de mi vida”, contó.

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La actriz María Lara dio a luz a su primer hijo

Ahora, Lara confirmó a través de sus redes sociales que ya dio a luz a su primer hijo, noticia que la tiene muy feliz. Así lo expresó a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram: “Agosto 31/2026 dos personas nacieron…. Mi primer bebé a los 49 años, GUSTAVO SALAZAR, mi pedacito de cielo y YO. Este día entendí el verdadero significado de ser mujer, experimenté el PODER más grande y mágico que solo nosotras tenemos: DAR VIDA. Lo más hermoso de este momento es que yo le di TANTA VIDA a él así como él me la dio a mí”, se lee en el post que cuenta con más de 11 mil likes.

Asimismo, la artista de 49 años compartió que el nacimiento significó para ella algo mucho más profundo que simplemente ser madre. Sintió que ese día marcaba el inicio de una nueva etapa en su propia vida. “Mi vida cobró otro sentido, tantos puntos de vista que cambian en un instante, ese instante mágico en que oyes ese llanto por primera vez, es la más SUBLIME EXPERIENCIA RELIGIOSA que un ser humano pudiera experimentar. Nuestro camino está empezando, nos estamos conociendo, pero ya nos amamos como si nos conociéramos de hace mil vidas”.

Finalmente, aprovechó para agradecer a las personas que la acompañaron durante este proceso y quienes estuvieron pendientes de ella durante el embarazo y el nacimiento de su hijo. “GRACIAS a la vida 💫por ser tan hermosa, GRACIAS A CADA UNA DE USTEDES sus tías por acompañarme en este camino y darme tanto amor créanme que me han ayudado mucho, LAS QUIERO. Gracias a sus tíos también😍😍 Gracias a mi doctor maravilloso Dr Kraft y todo su equipo lleno de amor, Gracias a cada uno de mis amigos que ha estado pendiente de mí y que me han brindado tanto apoyo, GRACIAS a mi familia por amarme como lo hacen, GRACIAS Dios Y POR SUPUESTO. GRACIAS A MI🫡🫡💪💪Aquí seguiré con ustedes para ayudarlas lo que yo más pueda LAS QUIERO”.