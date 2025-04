Famosa actriz anunció su retiro después de 20 años: “sobrevivimos de migajas”

Desde el exterior, la industria del cine y la televisión puede parecer un lugar lleno de éxitos; sin embargo, alcanzar la fama en Hollywood es un verdadero desafío. Aunque hay quienes logran llegar a la cima del reconocimiento, muchos otros se quedan atrás, superados por las exigencias y la intensa competencia del medio.

¿Por qué Courtney Henggeler de ‘Cobra Kai’ se retira de la televisión?

En las últimas horas, la actriz Courtney Henggeler, recordada por su participación en The Bing Bang Teory, Henry Danger y Cobra Kai, sorprendió a sus fanáticos con una inesperada noticia.

La actriz de 46 años, quien lleva 20 años en la industria audiovisual, aseguró que se retira del medio artístico. En su newsletter de Substack, explicó que, pese a que acumuló varios papeles en televisión y cine, no logró conseguir un reconcomiendo mayor y, sobre todo, una estabilidad económica, razón por la que prefiere “colgar los guantes”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La protagonista de Cobra Kai habló con sinceridad sobre las difíciles circunstancias que muchos actores y actrices deben enfrentar en el competitivo mundo del entretenimiento. Compartió que, según su experiencia, las recompensas económicas y el reconocimiento no siempre reflejan el esfuerzo que se pone en el trabajo.

“Lo único que he conocido en mi vida profesional ha sido la actuación. Pero ni siquiera el arte ni el oficio de actuar. Lo único que he conocido realmente ha sido el ajetreo, el trabajo duro, salpicado ocasionalmente con algún trabajo de actuación” afirmó.

Asimismo, la artista reveló que, durante estas dos décadas de trabajo ha tenido que resignarse a aceptar papeles con pocos episodios en televisión o con poco dialecto: “Sobrevivimos con migajas. Llenamos nuestra taza con la posibilidad, con el engaño”, afirmó.

Contó, además, que la decisión no la tomó de un momento a otro, sino que, por el contrario, duró varios años analizándola: “Durante años acallé la voz en mi cabeza que me suplicaba que me marchara. La voz, el reconcome constante. No por la actuación en sí. Sino por el camino que tuve que recorrer para llegar a la actuación. Lo que antes me parecía necesario, algo en lo que participaba de buena gana, incluso lo celebraba, se convirtió en algo asfixiante. Después de todo este tiempo y con la voz persistente en mi cabeza pidiéndome abandonar, siento que ha llegado el momento de ‘colgar los guantes’”, aseguró.