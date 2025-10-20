⁠Actriz de ‘La vendedora de rosas’ reveló enfermedad que padece hace tres meses

Este fin de semana, la actriz Michelle Orozco, publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías mostrando una enfermedad que ha afectado su piel en los últimos meses.

“Así se ven tres meses de urticaria. Tres meses que llevo sin poder dormir porque todos los días, sin falta, me despierta la piquiña, me despierto con desespero y ansiedad de verme llena de ronchas por todo lado, la cara y los labios hinchados, en fin”, escribió.

¿Qué le pasó a Michelle Orozco, actriz de ‘Tía Alison’?

La actriz, quien interpretó a Kimberly en Tía Alison afirmó que, aunque ha estado en tratamiento médico, su cuerpo sigue presentando esa afectación: “Ya me han visto dermatólogos y me siguen mandando los mismos cuatro antihistamínicos que desde hace más de dos meses me dejaron de servir”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aseguró que no ha sido posible encontrar una cita médica con el especialista indicado: “Conseguir una cita con un alergólogo al parecer es imposible, literal en todo lado que pido cita me dicen que solo hay para el otro año. Bueno, no sé, quizá algún día yo me canse de pelear con la urticaria y ya aprenda a ignorarla, o quizá algún día ella se canse de que yo me esté dejando heridas de tanto rascarme… creo que es lo más probable porque cita con especialista al parecer no se puede hasta el 2026. Muchachos médicos que me están leyendo, consideren la alergología en sus carreras. Qué especialidad tan escasa… al menos en este país”, concluyó.

En las imágenes se observan sus piernas, abdomen, brazos, incluso su rostro con múltiples ronchas que han causado incluso inflamación en sus ojos y en su boca.

“Pronta recuperación mi niña hermosa”, “Dios es grande y Él hace milagros en nuestras vidas”, “el estrés hace parte de esto también”, “Dios cree que eres su mejor guerrera porque te da las peores batallas”, “mira el tema emocional quizá lo estas somatizando con la alergia”, comentaron algunos internautas.