Actriz de ‘Padres e hijos’ regaló apartamento a su ex “para que viva con su esposa”

La actriz Haydée Ramírez, quien brilló por más de 10 años como parte del seriado Padres e Hijos, tomó por sorpresa a sus seguidores en días recientes con una inesperada confesión reciente sobre su vida personal.

En una entrevista en el programa La Sala de Laura Acuña, la caleña compartió detalles sobre su separación y un gesto inesperado hacia su antiguo esposo.

Haydée Ramírez, de ‘Padres e hijos’, y el regalo que hizo a su ex

En su charla con Laura Acuña, la vallecaucana recordó cómo su vida dio un giro inesperado cuando decidió separarse de su primer esposo, un hombre dos décadas mayor que ella.

Resulta que Haydée Ramírez se casó a los 20 años y tuvo dos hijos con este hombre. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que realmente buscó en su pareja era una figura paterna, algo que no tuvo en su infancia.

“Estaba casada con un hombre 20 años mayor que yo, que en su momento yo creía que lo amaba como una pareja y realmente yo estaba buscando un papá, cuando yo crezco, ya no necesito un papá, necesito una pareja, entonces empecé hacer terapia (...) Yo obviamente estaba buscando una figura paterna, una figura masculina de protección, un papá que yo no había tenido y con una estabilidad económica que me hizo sentir tranquila”, explicó inicialmente.

Haydée Ramírez también reveló que, tras 8 años de matrimonio, decidió separarse y su exmarido reaccionó de manera agresiva y la demandó: “Él decide demandarme en las condiciones más horribles por su dolor dolor, seguramente. Yo eso no lo comparto, pero tengo la lucidez para entender y no irme en contra de él para desbaratarlo. Yo dije: ‘Es que yo no me voy a separar de mis hijos, es de usted. A mis hijos los voy a ver toda mi vida porque usted seguramente se va a morir antes que yo’”.

A pesar de lo ocurrido, la actriz de 62 años decidió no tomar represalias y, en cambio, optó por un gesto de generosidad. Cuando vio que el padre de sus hijos quebró y atravesaba una realidad muy diferente a la suya, decidió regalarle un apartamento que tenían en disputa para que el hombre pudiera vivir con su nueva esposa.

“Yo dije, no necesito nada suyo, después arranque con mi primer personaje en televisión (...) Finalmente, como él se quedó sin nada, decidí darle un apartamento que es mío para que viva con su esposa”, concluyó Haydée Ramírez.