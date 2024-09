Actriz de Tu Voz Estéreo espera a su primer hijo en medio de algunos problemas de salud

Alejandra Isaza es una periodista y actriz que se dio a conocer en la televisión colombiana gracias a su papel de Ana, la querida DJ de Tu voz estéreo, serie del canal Caracol en la que trabajó entre 2016 y 2018.

Y aunque algunos le perdieron el rastro tras su participación en esta producción, Isaza sorprendió en días recientes al anunciar que quedó embarazada en medio de una complicación médica que padece desde hace años.

¿Qué pasó con Alejandra Isaza, de ‘Tu voz estéreo’?

En su charla con el magacín de Caracol Televisión, la caleña mencionó que está contando las semanas para conocer a Salvador, su primer hijo, fruto de la relación amorosa que inició hace más de un año con un hombre al que ha mantenido lejos de los medios y las redes para salvaguardar la privacidad de su noviazgo.

“Contra todo pronóstico médico y sin buscarte, pero si anhelándote, llegaste a cambiarnos la vida, Salvador; en el tiempo de Dios y con la persona indicada. Tú nos escogiste como papás y eres la muestra intacta de nuestro amor. Dios es cómplice y tiene su propósito. Te amamos, hijo”, escribió la actriz en una publicación de Instagram.

De igual manera, Alejandra Isaza mencionó que considera su embarazo como un “milagro”, teniendo en cuenta las complicaciones de salud que padece desde hace más de un año.

Los problemas de salud de Alejandra Isaza

En diciembre de 2021, la actriz vallecaucana perdió la audición en su oído derecho. Los síntomas iniciaron con intensos mareos y una inesperada pérdida del equilibro, hasta que se le diagnosticó una extraña enfermedad.

“Se desconectó completamente el oído. Es una enfermedad idiopática, o sea que se desconoce su procedencia. Lo ocurrido lo relacionan con el estrés, con la carga que estaba manejando y con algunos problemas emocionales (...) Yo creo que pudo ser eso, pero no pasó nada extremo. Creo que fue la acumulación de tanto estrés”, explicó a La Red.

A pesar del diagnóstico, Alejandra Isaza intentó recuperar la audición por medio de varios tratamientos, incluido uno por el que, supuestamente, no podía quedar embarazada.

“Yo tenía unos quistes, que son muy comunes en las mujeres, pero como a mí me aplicaron esteroides para reanimar el oído, se agrandaron esos quistes, entonces no había manera de que yo pudiera quedar embarazada. De hecho, me dijeron que, si quería tener un hijo, debía ser por inseminación”, concluyó la conocida actriz, quien ahora utiliza unos audífonos especiales para combatir las consecuencias de su problema.