Actriz Gimena Accardi confesó que fue infiel a su exesposo y desató fuerte polémica

La actriz argentina Gimena Accardi, reconocida por su trabajo en televisión y teatro, se convirtió en tendencia luego de admitir públicamente que le fue infiel a su exesposo, el también actor Nicolás Vázquez, con quien anunció su ruptura en julio pasado tras casi dos décadas juntos.

En su conversación, Accardi definió el hecho como “una canita al aire” y un episodio puntual del que asumió la responsabilidad: “En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno y me hago cargo (...) [Nicolás] Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’. Pero era una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año. Con ideas y vueltas. Esto no fue el causante, pero sí un poco el detonante”.

A pesar de que Gimena Accardi buscó restarle dramatismo a la situación, sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en los medios y un intenso debate en redes sociales, donde el tema se ha mantenido entre las principales tendencias durante varias horas.

Los rumores que desató la confesión de Gimena Accardi

Producto de la controversia, comenzaron a circular versiones sobre un posible “tercero en discordia”. Uno de los nombres señalados fue el del actor Andrés Gil, compañero de Accardi en la obra En otras palabras. Sin embargo, la actriz negó rotundamente esa versión y pidió poner fin a las especulaciones. “Necesito frenar esto”, expresó visiblemente incómoda con la difusión de rumores sin fundamento.

La situación se tensó aún más cuando, a la salida del programa, Gimena Accardi reaccionó de manera tajante ante la pregunta de un periodista sobre si había llegado a convivir con la persona con la que fue infiel. “¿Vos me estás cargando, amigo?”, respondió con ironía, dejando en claro su molestia por el asedio mediático.

La reacción de Nico Vásquez a las declaraciones de Gimena Accardi

Tras la confesión de su exesposa, Nico Vázquez se pronunció públicamente en América Noticias. Visiblemente conmovido, admitió que le resultaba difícil enfrentar a la prensa en medio de la exposición: “Me da mucha vergüenza, tengo la necesidad de atenderlos, es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime eligió dar la versión de los hechos. La realidad es lo que dijo ella ante algunas cosas que necesitaba aclarar”.

El actor también remarcó que, pese a la ruptura, mantiene un vínculo cercano con su exesposa. “La quiero acompañar desde mi lugar, para mí sigue siendo una persona muy importante, y lo va a ser siempre, somos familia”, agregó.

En ese sentido, Nico Vázquez relató que estuvo con Accardi horas después de sus declaraciones para brindarle apoyo. Además, se refirió al tratamiento mediático del caso y defendió la historia que compartieron.

“Hoy al mediodía estuve con ella, me fui a nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba porque obviamente fue una mañana muy movida para ella (...) Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer, sí aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solo lo que ella pasó hoy a la mañana sino cómo están terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda. Fue una historia muy linda, 18 años de muchas cosas, casi todas las conocen, pero hay cosas que suceden dentro de cuatro paredes. Obviamente no somos una pareja perfecta como mucha gente pensaba, nos pasan las mismas cosas, y así y todo las hemos enfrentado y superado con amor”, concluyó Nicolás Vázquez sobre el final de su historia con Gimena Accardi.