Actriz Jamie Lee Curtis, de ‘Otro viernes de locos’, lleva 27 años sobria ¿Cómo lo logra?

La actriz de Jamie Lee Curtis, de 67 años, quien recientemente compartió pantalla con Lindsay Lohan en la secuela ‘Un Viernes de Locos’, lanzada en el 2003, ha sido muy abierta a hablar de sus etapas personales, familiares e incluso, conflictos consigo misma.

Recientemente contó que fue candidata para protagonizar ‘El exorcista’, cuando era niña y su madre impidió que se quedara con el papel. Algo que hoy celebra. Según lo dicho, su mamá, la actriz Janet Leigh, rechazó esa opción.

“Un productor llamó a mi mamá y le dijo: ‘Estoy produciendo la película del libro ‘El Exorcista’. ¿Dejarías que Jamie audicione?’ Pero, gracias a Dios, mi madre quería que siguiera siendo niña e impidió que yo protagonizara ‘El exorcista’ Realmente, quería que yo tuviera una infancia”.

La actriz, cuyo padre era Tony Curtis, es hoy una de las más emblemáticas en Hollywood. En su cuenta personal de Instagram volvió a celebrar con un emotivo mensaje que sigue sin consumir alcohol, al tiempo que recordó a su viejo compañero de set Richard Philip Lewis, quien le dio apoyo para su proceso de rehabilitación.

Famosos que celebran la sobriedad

Jamie Curtis, estelar de ‘Mentiras verdaderas’, se suma a una ola de celebridades que han hablado abiertamente de sus problemas con el exceso de sustancias y alcohol. Entre los famosos que también han compartido estar orgullosos de su paso a la sobriedad se encuentran Elton John, quien este año cumplirá 36 años sin probar alcohol; Charlie Sheen quien cumplirá 9, al igual que Bradley Cooper. Anthony Hopkins también usó las redes en noviembre pasado para hablar de las décadas que lleva sobrio.

Durante una entrevista, la hija de Tony Curtis se refirió a su sobriedad como el mayor logro de su vida. Para la ganadora del Oscar, una de las personas clave para su proceso fue Richard Lewis, el actor y comediante que falleció en 2024 a causa de un ataque al corazón.

En su publicación de IG, Jamie cuenta que hace 27 años cuando ella sentía dolor y tristeza, extendió su mano y fue su antiguo amigo y colega, Richard , quien la ayudó. Además de celebrar por sus años alejada no sólo del licor, sino de los opioides, Jamie homenajea a su ya fallecido amigo con quien compartió la pantalla chica entre 1989 y 1992 con la comedia romántica Cariño de Papel. "El milagro de la sobriedad es que solo se necesita otra persona para relacionarse con cómo te sientes y ESO puede cambiarlo todo", escribió.

La actriz originaria de Santa Mónica, California, cuenta que el problema con sustancias y adicciones ha venido de años atrás en su familia, durante una charla se refirió a estar rompiendo el ciclo que ha destruido la vida de generaciones.

Curtis perdió a su hermano Nicholas, debido a una sobredosis de heroína en 1994. Por otro lado, su padre Tony, quien falleció en 2010 a los 85 años, tuvo problemas con el alcohol, la cocaína y la heroína.

La conscientización de la necesidad de romper con esos dañinos hábitos han sido más que suficientes para que la actriz siga sin consumir licor.

