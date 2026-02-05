Actriz Laura Rodríguez habló de su separación tras 15 años de relación: “fue muy difícil”

En el 2025 se rumoró que la actriz Laura Rodríguez, a quien vimos como Lucía Arjona en Diomedes, el cacique de La Junta, se había separado del también actor Héctor Suarez.

La pareja bastante popular en las redes sociales por desarrollar contenido que mezcla humor y cotidianidad sobre distintas situaciones, que enfrenta un matrimonio en la convivencia, menguó la publicación de dicho material el año pasado.

Ahora es la misma Laura quien confirma que en efecto, se separó, tras 15 años de relación con el también actor.

Para el programa ‘Lo sé todo’, Laura indicó que este febrero cumple un año de la ruptura, aunque hay que mencionar que ella no ha eliminado el material que produjo con su ahora ex de las redes y que según el historial la pareja continuó generando videos post separación, ya que hay material incluso hasta tres meses después.

¿Por qué se separó Laura Rodríguez?

Volviendo a la ruptura, en la charla, Laura explicó que la situación fue compleja y necesitó tiempo y apoyo. “Sí, fue muy difícil. Es un proceso de mucha conciencia, de mucho trabajo interno, de entender, de aprender, de mirar hacia adentro”, dijo y luego aunque no detalló en las causas de la separación, si mencionó que necesitó incluso terapia. “no puedo decirte si fue lo uno si fue lo otro, si la vida individual de uno es compleja, imagínate en pareja, siendo pares (...) sería irresponsable de mi parte decirte es que fue una cuarta o quinta personas (...) o decirte la culpa es de alguien… eso no tiene sentido", expresó.

La actriz tuvo una nueva experiencia espiritual con esta situación: “acudí a terapia, al angeólogo, voy a misa todos los días…“, expresó confesando que hubo un momento en que le dijo a Dios: ”esto me esta superando" y pidió su ayuda.

Pese a lo difícil de la situación también reflexionó sobre la naturalidad de lo ocurrido “Todo lo que empieza, pues se acaba, y eso también hace parte de los retos que tenemos que vivir ”, dijo.

De momento, Laura está enfocada en su trabajo. “Estoy viviendo mi nueva vida, creciendo profesionalmente, madurando en muchos aspectos”, señaló.

Sobre la red que la apoyó en este proceso mencionó a su familia, a sus amigos y al trabajo espiritual: “Es aferrarte a Dios, a tu familia, a tu trabajo, y encontrarte nuevamente para poder divisar el panorama”, dijo al tiempo que explicó su gusto por las analogías la que encontró en esta situación: “Es como si antes tuvieras unas gafas puestas y de repente te las quitan y te dicen: ‘mira, ahora te toca trabajar sin gafas’. Entonces uno se pregunta: ¿qué hago?, ¿me pongo lentes de contacto?, ¿voy al oftalmólogo?”

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento