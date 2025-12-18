Actriz Martha Higareda estuvo “entre la vida y la muerte” tras dar a luz a sus gemelas

La mexicana Martha Higareda, reconocida en América Latina por su trayectoria en cine y televisión, habló abiertamente sobre una emergencia médica que enfrentó después del nacimiento de sus gemelas.

La actriz, recordada por películas como Amarte duele, No manches, Frida y Cásese quien pueda, además de su trabajo como productora y creadora de contenidos digitales, compartió la experiencia en una publicación en Instagram que incluyó fotografías del proceso.

Las complicaciones de Martha Higareda tras el nacimiento de sus gemelas

La emergencia ocurrió cuando su presión arterial se elevó hasta 215, una cifra que la llevó a ser trasladada inmediatamente por su esposo a una sala de urgencias. “Estuvieron casi seis horas intentando estabilizarme”, relató.

Los médicos le diagnosticaron preeclampsia, una condición que puede aparecer durante el embarazo o incluso semanas después y que requiere atención inmediata debido al riesgo de complicaciones severas.

Martha Higareda describió ese episodio como uno de los momentos más difíciles de su vida. “Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía”, escribió.

La actriz aseguró que, durante ese periodo, vivió una experiencia espiritual que la llevó a reflexionar sobre la posibilidad de quedarse o partir. En medio de la tensión del momento, dijo que recurrió a la oración. “Recé y sé que Jesús y el rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”.

En el último mes y medio, según la reconocida intérprete, tuvo que volver dos veces más al hospital por complicaciones relacionadas con la misma condición. Aun así, destacó que su presión empezó a estabilizarse gracias al seguimiento médico y al apoyo de su entorno más cercano.

Higareda expresó su agradecimiento hacia su esposo, su familia, sus amigos y el equipo de especialistas que la acompañó en el proceso. “Dios me dio la oportunidad de seguir aquí”, afirmó, reiterando que la fe y el acompañamiento emocional fueron pilares durante su recuperación.

Esta publicación generó cientos de comentarios de seguidores y colegas, quienes celebraron que tanto ella como sus hijas se encuentren fuera de peligro y reconocieron la importancia de visibilizar complicaciones posparto que, como esta, pueden presentarse incluso semanas después del nacimiento.

