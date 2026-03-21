Actriz y presentadora fue operada de emergencia tras la ruptura de un implante

Recientemente, Gaby Ramírez, conocida por su participación en el programa Sale el Sol, encendió las alarmas al revelar que tuvo que ser operada de emergencia tras la ruptura de uno de sus implantes mamarios. La noticia la dio a conocer por medio de una transmisión en vivo, generando preocupación entre sus seguidores.

¿Qué le pasó a la presentadora Gaby Ramírez?

Según lo que contó, el incidente se detectó después de realizarse unos estudios médicos, donde se confirmó que el implante estaba completamente roto y el material comenzaba a expandirse en su cuerpo, lo que requería una cirugía urgente. Aunque aclaró que en ese momento no representaba un riesgo grave, sí podía complicarse si no se trataba a tiempo. “Me di cuenta porque el implante se ve diferente a tu otro pecho, empieza a ser como más suave, no es esa dureza que tiene habitualmente”, dijo.

Esa señal fue clave para que decidiera acudir al médico y actuar rápidamente. La cirugía no solo implicó la extracción del implante dañado, sino que también fue necesario limpiar la zona afectada, ya que el contenido se había esparcido, lo que complicaba aún más el procedimiento. “Yo no sentí nada, ni dolor, nada, ni me salió (moratón), solo empecé a ver que la bubi iba diferente a la otra. La tocabas y se siente más aguadita. Ahí fue cuando me checó mi ginecóloga, y ese mismo día me hice los estudios, ahí fue cuando la enfermera me dijo: ‘tienes completamente roto el implante’. Y es urgente, no lo puedes dejar pasar porque son cosas que están invadiendo tu cuerpo", contó.

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Además, compartió que llevaba casi 10 años con los implantes, lo que pudo haber afectado su salud. Incluso reconoció que no se hacía chequeos médicos con regularidad, un descuido que ahora considera un error.

¿Quién es Gaby Ramírez?

Gaby Ramírez es una actriz, presentadora y creadora de contenido mexicana que se ha establecido como una de las personalidades más queridas de la televisión de entretenimiento en su país. Su nombre real es Karla Gabriela Ramírez Romano y es nacida en Monterrey, Nuevo León. Desde muy joven, Gaby mostró un gran interés por el mundo del arte. De hecho, comenzó su carrera en la adolescencia, participando en el programa infantil Las Muñequitas Elizabeth, donde interpretó durante varios años a un personaje que la acercó al público y le brindó sus primeras experiencias en televisión.

Su gran salto a la fama ocurrió en 2006 con el popular programa regiomontano Acábatelo, donde no solo se destacó como presentadora, sino que también creó uno de sus personajes más memorables: “Orata”, con el que logró conectar especialmente con el público joven y familiar. Gracias a este programa, se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión local.