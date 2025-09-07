Adriana López habla por primera vez de su separación con Mauro Urquijo. “No guardo rencor”

Después de más de una década de silencio, la actriz Adriana López decidió contar su versión de lo que ocurrió en su matrimonio con Mauro Urquijo, relación que terminó en 2013 en medio de rumores, acusaciones y especulaciones que nunca fueron aclaradas públicamente. La confesión llegó en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, donde López reveló que la ruptura definitiva estuvo marcada por una infidelidad.

“Guardé silencio durante 12 años porque mis hijos eran pequeños y no quería que su bienestar emocional se viera afectado. Pero ha llegado el momento de hablar, porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas”, expresó la actriz en la conversación.

¿Qué pasó entre Adriana López y Mauro Urquijo?

El episodio que desencadenó la separación ocurrió, según ella misma narró, de manera inesperada. Adriana contó que un día salió de su casa para hacer unas compras en el supermercado y al regresar, tras olvidar su tarjeta, encontró a Mauro Urquijo en la cama con otra persona. “Quedé en shock. Fue un momento muy doloroso y difícil de procesar”, aseguró. Aunque evitó dar detalles sobre la identidad de la persona involucrada, dejó claro que se trataba de alguien cercano a la familia y que incluso había compartido tiempo con sus hijos. “Eso lo hizo aún más duro. Mis hijos conocían a esa persona y para mí fue devastador”, añadió.

La actriz también aprovechó la entrevista para desmentir versiones que han circulado en los últimos años. Entre ellas, que ella habría impedido el contacto de Mauro con sus hijos o que los había sacado ilegalmente del país. “Todo lo que hice fue legal, siempre pensando en el bienestar de mis hijos. Nunca quise separarlos de su padre, pero las circunstancias fueron muy complejas”, puntualizó.

López aclaró además que no entabló una demanda por alimentos en contra de Urquijo, pues él ya enfrentaba un proceso judicial y ella temía que terminara en prisión. “No quise hacer leña del árbol caído. Nunca fue mi intención dañarlo, solo quería estabilidad y respeto”, explicó.

En cuanto a su vida personal, Adriana confesó que, tras su divorcio, solo tuvo una relación sentimental más y años después volvió a casarse. Aseguró que no existe odio hacia su expareja, aunque sí un límite claro: “No guardo rencor, pero necesito que se respeten mis decisiones y la vida que construí después de todo esto”.

Con estas declaraciones, Adriana López no solo cierra un capítulo de su historia personal, sino que también busca limpiar su nombre frente a las versiones que la señalaron durante años. Su testimonio abre una nueva perspectiva sobre la relación con el actor Mauro Urquijo, recordado por su trayectoria en la televisión colombiana y por las controversias que han marcado su vida personal.