Adriana Romero contó por qué se separó de Rodrigo Candamil ¿Cómo es su relación actual?

Adriana Romero y Rodrigo Candamil fueron una de las parejas más estables de la televisión colombiana durante más de veinte años. De su matrimonio nacieron dos hijas, y aunque siempre se mostraron unidos en público, en 2021 sorprendieron al anunciar que su historia en pareja llegaba a su fin. En ese momento, ambos decidieron guardar silencio y mantener en la intimidad los motivos de su separación.

Tres años después, Romero decidió romper ese hermetismo. En entrevista con el programa La Red, habló por primera vez de las razones que la llevaron a tomar distancia del actor caleño, y también explicó cómo han logrado mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijas.

¿Por qué se separaron Adriana Romero y Rodrigo Candamil?

La actriz reconoció que el desgaste de la relación fue un proceso silencioso que se hizo evidente durante la pandemia. “No nos habíamos dado cuenta y, cuando nos dimos cuenta, llegó la pandemia, que fue tan dura, y una cantidad de situaciones que sí o sí había que reflexionar. De pronto, antes, el día a día pasaba, pero con la pandemia fue como: míralo, revísalo, entiéndelo”, expresó inicialmente.

De igual manera, Adriana Romero aseguró que, pese a la crisis, intentaron salvar su matrimonio: “Eso es una cosa de esta profesión que yo creo que es un poco difícil, y es que hubo muchas noches de hablar, escuchar, entender, intentarlo. Porque sí se intentó: ‘venga, intentemos por acá, intentemos por allá’. Hasta que dijimos: no, lo que nos une son nuestras hijas y otras cosas, pero que no son suficientes para ser pareja”.

“Un rompimiento es como una pérdida o una enfermedad. Todas las crisis, todos los momentos críticos de la vida, tienen dolor, y el dolor es inevitable, no lo evites. Uno navega, se coge duro, lucha, llora, pide, y a veces siente que se va a hundir. Pero no se hunde, sigue, y de pronto el mar se calma y uno empieza a ver la orilla”, agregó la actriz, quien admitió que ese proceso le tomó más de un año, hasta que finalmente pudo reconocer su fortaleza y resiliencia.

Adriana Romero también reflexionó sobre lo difícil que resulta sostener una pareja en la actualidad. Además, aseveró que la separación no tuvo que ver con terceras personas, sino con un desgaste previo.

“Pienso que son épocas muy difíciles para hacer pareja, de lado y lado. Los seres humanos nos enfrentamos hoy a las redes, a estar conectados, a nuevas formas de comunicación, y sin duda eso es un desafío gigante (...) La razón de nuestra separación fue esa: los caminos se abrieron. Yo no pienso que nadie se meta en una relación. Si alguien lo hace, es porque desde atrás las cosas ya estaban fallando. Que alguien aparezca es apenas un síntoma, no la enfermedad”.

¿Cómo se llevan Adriana Romero y Rodrigo Candamil en la actualidad?

A pesar de la ruptura, Romero aseguró que hoy mantiene una relación respetuosa y cercana con Candamil, siempre pensando en sus hijas. “Obviamente uno no quiere que sus hijos pasen por esto. Nadie, ni padre ni madre. Pero también hay que verlo como una oportunidad: listo, esto llegó, entonces vamos a aprender de ello. Vamos a saber que en la vida esto puede pasar, que las parejas se pueden separar y seguir queriéndose y respetándose”, explicó en la entrevista con La Red.

Por último, la actriz contó que en más de una ocasión han compartido vacaciones en familia: “Hemos pasado vacaciones juntos, y ellas están por encima de muchas cosas. Hoy vivo tranquila. Reconozco que el pasado duele, pero entiendo que de cada experiencia se puede huir o aprender. Yo elegí lo segundo”.