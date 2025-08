Adriana Romero contó que acompañó a morir a Marlene Henríquez: “Su último suspiro”

El domingo 3 de agosto en la tarde se conoció la noticia sobre la muerte de Marlene Henriquez Lux, quien fuera la primera top model colombiana y falleció a los 79 años. Hermana de las actrices Judy y Jackelín Henriquez, Marlene se distinguió por ser una rebelde de su época.

Una de sus sobrinas, la reconocida actriz Adriana Arango, hija de Judy y del libretista Bernardo Romero Pereiro, había anunciado días antes de su partida que su tía estaba en la clínica con quebrantos de salud y por ello, la visitaba.

En una de sus publicaciones, mencionó justamente esa personalidad adelantada para su época y el espíritu libre que su tía poseía. Al final del texto escribió: “Aquí sigo Tia, aquí seguiré sosteniéndote hasta que decidas o más bien, la divinidad decida que ha llegado tu punto final. Pero siento que todavía tenemos muchos mundos que descubrir.. tú dirás…”.

Adriana Romero y su estrecha relación con Marlene Henríquez

Así fue, Adriana reveló en sus redes que después de la una de la tarde del domingo pasado, era ella quien sostenía la mano de su tía, al tiempo que contó la gran influencia que la otrora modelo tuvo en su vida. “Ella, qué influencia tan grande tuvo en mi vida esta mujer. La veía desde muy chiquita siendo la mujer que nadie era capaz de ser: la atrevida, la deslenguada, la que no se quería casar, la que estaba por encima del bien y el mal, la que no quiso tener hijos pero que amaba a los niños, la que viajaba con Fanny a ver Teatro para crear todos los festivales, una mujer de 1. 85 en una época en donde las mujeres no medían más allá de 1.65 en Colombia”, comienza diciendo el escrito de la actriz que vimos en Ana de nadie y que es la exesposa del también actor Rodrigo Candamil.

Marlene Henríquez murió en la misma fecha de Bernardo Romero

Luego recordó que “fui a su academia de modelaje solamente para darme cuenta que modelar no era una cosa sencilla, implicaba una seguridad y una destreza en el manejo del cuerpo que ella tenía de una manera tan natural!”, mencionó y luego dijo que su tía y su padre, el creador de novelas icónicas de Colombia, Bernardo Romero Pereiro tuvieron una relación con sus altibajos.

“Tuvimos muchas conversaciones con ella y con mi padre, porque ambos se parecían muchísimo y se querían muchísimo hasta que pelearon y se odiaron durante muchos años, sobre el arte, la comida italiana que tanto a ella como a mi papá les encantaba y cocinaban de maravilla”, detalló y luego detalló que su tía falleció 20 años después en la misma fecha de su famoso padre, Bernardo Romero, creador de Sangre de lobos, La potra zaina, las Juanas, Señora Isabel, La maldición del paraíso, entre otras.

“Y ayer 3 de agosto, a la 1:28 pm tuve el privilegio de acompañarla a morir. De verla dar su último suspiro. Y 20 años antes, mi papá moría también en su casa también en compañía de su familia el mismo 3 de agosto”.

Adriana, quien además de actriz es escritora y productora, recordó la belleza de la existencia en esta oportunidad. “La vida es tan hermosa, y tiene maneras tan singulares de recordarnos que venimos a esta tierra por tribus, por grupos familiares que viven situaciones juntos para trascenderlas y sanar. Tengo una familia enorme que ha dejado una profunda huella en mi vida pero sin duda también en la vida de este país. Estoy segura que mi padre ayer la ayudó en su trascender. Qué misterio que es esta vida, y que privilegio vivir”, al final se aseguró de dar las gracias y anticipó que junto a Jimena, su hermana, la escritora radicada en México harán una obra con la vida de su tía. “Gracias Marlen y te prometo que hago el documental con mi hermana”.

Marlene Henríquez fue cremada este martes en una ceremonia privada en el complejo Capillas de la fe.

