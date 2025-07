Aida Morales recordó amarga experiencia en conocido programa de tv. No quiso volver

Aida Morales es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, con una trayectoria que abarca tanto el cine como la televisión. El público la recuerda por su participación en producciones como A corazón abierto, Paraíso Travel, El paseo, Uno al año no hace daño y, más recientemente, Darío Gómez: el rey del despecho. En 2022 también hizo parte de MasterChef Celebrity Colombia, concurso en el que mostró una faceta más cercana y espontánea fuera de los libretos.

Con tantos años de carrera, la tolimense ha recorrido todo tipo de escenarios y formatos televisivos, incluyendo los programas de entretenimiento en los que los actores suelen promocionar sus proyectos. Sin embargo, no todos esos espacios le dejaron buenos recuerdos. Así lo dejó ver recientemente al contar una amarga experiencia que vivió en un recordado matutino, cuando fue invitada a hablar de la telenovela Marido a sueldo, del Canal RCN.

¿Qué le pasó a Aida Morales en ‘Muy buenos días’?

“Mi primera experiencia en Muy buenos días fue vergonzosa”, confesó la actriz en una entrevista con el programa Impresentables, de Los 40 Colombia. “Yo decía, no puede ser que los que vemos el programa desde la sala no sepamos la clase de personas que están ahí frente a las cámaras”, agregó, dejando claro que lo que vivió en ese set distaba mucho de lo que proyectaban en pantalla.

Según relató Aida Morales, su visita al programa se dio mientras promocionaba la telenovela Marido a sueldo. Al llegar, fue invitada a pasar al set, pero el ambiente no fue el que esperaba.

“Me senté, ninguno de los presentadores me saludó, te lo juro, ninguno me dijo ni siquiera los buenos días. Yo saludé y ni siquiera recibí respuesta (...) Cuando empezó el programa todo como que cambió un poquito. Me presentaron y se pararon todos a saludarme con una sonrisa, un beso y todo. Yo decía: ‘¿Cómo es este juego?, espérese a ver’”, explicó.

La actriz también describió lo que ocurrió durante los cortes comerciales, en los que sintió una completa desconexión por parte del equipo del matutino, cuya última transmisión fue en septiembre de 2018. “Me entrevistaron e iban a corte de comerciales y yo no existía en ese set. Yo solo decía ‘Quiero irme ya’. Terminé mi entrevista y es más,dije ‘Gracias y hasta luego’, tampoco obtuve respuesta”.

Pese a lo incómodo de aquel momento, Aida Morales reveló que años más tarde tuvo que regresar al mismo programa, esta vez como parte del elenco de A corazón abierto, producción que se convirtió en un éxito de audiencia. En esa ocasión, según afirmó, la actitud de los presentadores fue completamente distinta: el trato cambió por completo y, a diferencia de la primera visita, se sintió bienvenida.