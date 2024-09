Al aire, Don Jediondo lloró desconsolado por la muerte de ‘La Gorda Fabiola’

La televisión colombiana se vistió de luto este 19 de septiembre por la muerte de Fabiola Posada, humorista y actriz conocida como ‘La Gorda Fabiola’, quien permanecía hospitalizada desde el pasado lunes.

La importancia y trascendencia de la integrante de Sábados Felices, programa en el que trabajó durante más de 30 años, se reflejó en las reacciones de sus amigos y colegas al expresar su dolor por esta inesperada partida. Don Jediondo, por ejemplo, protagonizó un conmovedor momento en vivo.

Don Jediondo rompió en llanto al recordar a ‘La Gorda Fabiola’

En una entrevista que concedió a la emisora Caracol Radio tras enterarse de esta noticia, el boyacense habló desconsolado sobre la mujer a quien calificó como ‘la mamá de los humoristas’.

“Se nos fue ‘La Gordita’ ¡Tan linda ella! Nosotros grabamos la semana pasada y me dijo que estaba mejor. No saben lo duro que me da. Vanessa y Pascual, discúlpenme, pero...”, comentó Don Jediondo segundos antes de quebrarse en llanto. Posteriormente, añadió: “Era una dama y una gran persona. Muy tierna y muy servicial”.

No te pierdas: El mensaje que el hijo de ‘La Gorda Fabiola’ le dedicó antes de morir

“Ay, Don Jediondo ¡Me da tanto dolor escucharlo así de triste! No sabe cómo lo abrazo y lo acompaño. Me da mucho pesar este deceso de la gordita. Yo también compartí mucho con ella cuando estaba en el canal Caracol”, respondió Vanessa de la Torre al escuchar a Pedro Antonio González (nombre real del humorista) al aire.

La antigua presentadora de Noticias Caracol también le preguntó al humorista de Sábados Felices si sabía algo sobre el estado de salud de su compañera, a lo que respondió: “Ella tenía un tema de desnutrición, creo. Incluso, hubo un momento en que, hace tres años, ‘Polilla’ nos escribió a las tres de la mañana y nos dijo: ‘Oren porque mi gordita se me está yendo’. Parece que hubo una falla general, como una falla sistémica, pero esto nos ha dado muy duro”.

¿Por qué ‘La Gorda Fabiola’ era considerada como “la mamá de los humoristas”?

“Ella tenía un corazón muy grande y era la que organizaba todo. Por ejemplo, si algún compañero estaba enfermo o tenía una necesidad, era quien organizaba la colecta. No solo para humoristas, sino camarógrafo, técnico o camarógrafo que estuviera mal. La fiesta de despedida de ‘Sábados Felices’ la organizaba ella ¡Todo! Por eso era la mamá de los humoristas. Ella llegaba y te preguntaba con toda sinceridad cómo estabas o qué necesitabas, y tenía la solución para todo ¡Con una entrega, sinceridad y desinterés! Era excelente humorista, pero mejor persona”, agregó Don Jediondo en su charla con Caracol Radio.

Te puede interesar: Catalina Gómez, de ‘Día a Día’, rompió en llanto por muerte de ‘La Gorda Fabiola’

“Hubo una compañera de ‘Sábados Felices’ que tuvo cáncer y ella organizó toda la colecta. Ella era el alma de todo eso”, concluyó Pedro González sobre su amiga y compañera, quien murió a los 61 años.