Catalina Gómez de ‘Día a Día’ rompió en llanto por muerte de ‘la gorda Fabiola’

La noticia de la muerte de ‘la gorda Fabiola’ tiene conmocionado al mundo de la televisión en Colombia. La humorista de Sábados Felices falleció en las últimas horas en una clínica en Bogotá.

Su trayectoria en el humor dejó un gran legado en las diferentes generaciones, quienes por más de 35 años disfrutaron de su humor, relacionado con su vida familiar, su peso, y algunas situaciones particulares que vivía en su día a día.

Presentadores de ‘Día a Día’ se enteraron en vivo de la muerte de ‘la gorda Fabiola’

Mientras los presentadores de Día a Día realizaban un programa celebrando el amor y la amistad, se enteraron en vivo de la muerte de su compañera.

Catalina Gómez rompió en llanto, mientras le dedicó unas emotivas palabras: “Es muy difícil para nosotros pasar de un programa de celebración, de amor, de amistad, y que aquí al aire, de un momento a otro nos dicen, ‘les tenemos esta noticia’ porque ‘la gorda’ es parte de esta familia, de la familia Caracol, de verdad nos arruga el alma y esperamos que ustedes entiendan que esto nos acaba de coger a todos aquí de improviso, acompañamos a sus hijos, a ‘Poli’ y a toda la familia de ‘Sábados Felices’. Gracias por tantas sonrisas”, dijo.

Por su parte, Iván Lalinde, agregó: “A toda la familia Caracol, hoy es un día de sorpresa, es una baldado de agua fría, aquí es donde nos ponemos a reflexionar que la vida es un ratico, que esto es sin aviso, la disfrutamos tanto, gozamos cada una de sus visitas, nos llenó de su alegría, de su vitalidad, de esas ganas de hacerlo todo, deja una huella muy grande, en todos los colombianos”.

Otras reacciones de famosos a la muerte de ‘la gorda Fabiola’

A través de redes sociales, varios amigos cercanos a la humorista han dejado sus mensajes de condolencias. Humberto Rodríguez, presentador de Sábados Felices, habló con Noticias Caracol y se mostró destrozado con la noticia:

“Muy duro, honestamente, no lo creo, es como una mentira, no es verdad. Disculpas, pero sabemos lo importante que es la gordita Fabiola, ella fue la primera persona que, al lado de Polilla, me dió la bienvenida a mí hace más de trece años de la manera más cálida, más cercana, es un dolor muy grande. La gordita fue la persona que siempre unió a este grupo, siempre fue nuestra líder, nuestra cabeza, es una pérdida muy grande”, dijo.

De igual manera, el presentador del programa de humor más logevo, se refirió a los quebrantos de salud de la humorista: “la verdad fue hace un mes, porque ella no había estado yendo a las grabaciones hacía un tiempo y había estado afectada de su salud, la gordita siempre ha sido ejemplo de resiliencia, de lucha, de las complicaciones que había tenido, del tiempo que había estado en el hospital, que había salido, y había vuelto con más ánimo y con más alegría siempre. Hace 15 días le estaba preguntando a poli cómo seguía la gordita, dijo ahí va, poco a poco. Hace un mes no la veía y hoy no lo puedo creer”.

En diálogo con Vea, Alexandra Restrepo, amiga y compañera de ‘la gordita Fabiola’ se mostró destrozada con la noticia: “en este momento me siento incapaz de hablar, el choque ha sido muy duro, no tengo palabras, no me salen las palabras, eran tantas cosas, ‘la gordita’ era tantas cosas, que no me siento capaz”.

Inés María Zabaraín, escribió: “así te recordaremos siempre… con una sonrisa gigante que contagiaba al país entero!!! Gracias @gorditafabiola por tantas risas y por alegrar siempre nuestros corazones. Abrazo enorme”.

Don Jediondo, quien también fue compañero de set de la hunmorista, escribió en sus redes sociales: “No tengo palabras para describir la profunda tristeza que tengo de recibir esta noticia, siempre te recordaremos Gordita”.

Piroberta, por su parte, dijo: “uno nunca está preparado para esto y lamenta la noticia. Ayer llamé a ‘la gordita’ para felicitarla por su cumpleaños y me contestó Polilla y me dijo que estaba en la clínica, que estaba sedada, que estaba más inconsciente que consciente”.