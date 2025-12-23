Alec Baldwin enfrentó fuerte crisis por tragedia de Rust: “Me rompió cada nervio del cuerpo”

El 21 de octubre de 2021, durante un ensayo en el set de Rust, una película que se estaba filmando en Nuevo México, Alec Baldwin estaba manipulando un arma de utilería cuando, de manera inesperada, se disparó. El proyectil alcanzó a la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien lamentablemente falleció horas después.

¿Qué pasó con Alec Baldwin en el juicio?

En el 2024, el artista fue condenado a 18 meses de prisión por homicidio involuntario. Meses después se anuló el juicio en su contra por haberse ocultado una prueba a la defensa.

El actor fue imputado por la muerte accidental de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, durante el rodaje de la película. (Photo by Angela Weiss / AFP) Fotografía por: ANGELA WEISS

Sin embargo, este trágico suceso conmocionó a la industria del cine y provocó una investigación que puso en tela de juicio los protocolos de seguridad en los rodajes. Desde ese momento, Baldwin ha compartido que su vida se ha visto sumida en una espiral de dolor, culpa y angustia. Aunque ha insistido en que nunca apretó el gatillo y que confiaba en que el arma estaba descargada, Baldwin ha admitido que la carga emocional ha sido devastadora. En una reciente entrevista en el podcast ‘Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction’, conducido por Dave Manheim, Baldwin reveló que incluso llegó a tener pensamientos suicidas, abrumado por la tragedia, el intenso escrutinio público y las repercusiones legales que siguieron a la muerte de Hutchins.

El impacto del caso no solo afectó a Baldwin, sino también a su círculo más cercano. “Las personas por las que más me preocupaba, por las que sentía el dolor más profundo, eran mi esposa y mis hijos, porque ellos me veían sentado en una esquina, sin poder moverme”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Hablar de esto realmente me resulta desagradable”: Alec Baldwin

Sobrellevar ese dolor no fue fácil. El artista no solo se vio afectado emocionalmente, sino también su salud física comenzó a deteriorarse: “No quiero insistir en esto, solo quiero decir que fue muy doloroso para mi esposa y mi familia, mis hermanas y hermanos, mis colegas... Y puedo decir que me rompió cada nervio del cuerpo, espiritualmente, financieramente... en el trabajo, mi carrera, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi salud. Lo que esto ha hecho a mi salud... Si te contara las condiciones de salud que he tenido desde el 21 de octubre de 2021... me ha quitado 10 años de vida. Al menos 10 años de vida”, afirmó.

Durante estos años, el también comediante estadounidense de 67 años enfrentó pensamientos oscuros: “Cuando llegas a ese punto en el que piensas: ‘No quiero despertar otro día, me voy a ir’, lo juro por Dios, hablar de esto realmente me resulta desagradable, porque hablar de suicidarse y realmente hacerlo son dos cosas profundamente distintas. Creo que mucha gente, muchísima gente, piensa en suicidarse y acabar con su vida, y muy pocos lo hacen. Recuerdo que me quedaba en la cama y pensaba: ‘Dios, no puedo despertar otro día y que todo siga igual. Es lo mismo cada día. Y no puedo hacerlo’”, recordó en la mencionada entrevista.