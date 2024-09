Alejandra Azcárate y Endry Cardeño se reconciliaron tras pelear y bloquearse en redes

Endry Cardeño fue invitada a Los enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red en el que abrió las puertas de su intimidad y se confesó sobre varios temas. Por ejemplo, habló del conflicto que tuvo con Alejandra Azcárate, quien llegó a bloquearla de redes sociales.

La pelea entre Alejandra Azcárate y Endry Cardeño

De acuerdo con lo expuesto por la cucuteña de 48 años, recordada gracias a su papel de Laisa en Los Reyes, todo inició por el disgusto que le dio al saber que Azcárate se habría burlado de ella en un evento público.

“Me contó una compañera estilista que, en un evento de peluquería, llevaron a un personaje público femenino que, en tono de humor, porque es una de sus especialidades, dice que a ella no le gusta que la maquillen mucho porque queda como Endry Cardeño y, obviamente, la gente se reía. Cuando a mí me lo cuentan eso me molestó“, aseguró la actriz sobre el origen de su conflicto con Alejandra Azcárate, a quien calificó como una mujer “mordaz, inteligente y elocuente”.

Al enterarse de estas palabras, Endry Cardeño hizo una publicación en X (antes Twitter) a través de la cual dio a conocer detalles de lo ocurrido. Sin embargo, en ese momento no habló con nombre propio, sino que puso a sus seguidores a adivinar de qué persona se trataba.

“En Twitter conté todo, hasta que dieron con el nombre y yo digo: ‘¡Bingo!’. A ella le llega esto y, por interno, me da una retórica diciéndome que le extrañaba eso porque yo era muy inteligente como para ponerme en ese plan y que a ella no le gustaban esos problemas mediáticos. Cuando fui a responderle que tenía razón y que había sido un impulso, ya me había bloqueado”, agregó.

Endry Cardeño concluyó en su relato que el conflicto con Alejandra Azcárate es cosa del pasado, pues lograron superar sus diferencias a través del diálogo, volvieron a ser amigas y a seguirse en redes sociales. De hecho, a modo de broma mencionó que, tras volver a poner este tema sobre la mesa, la actriz y comediante podría volver a bloquearla.