Alejandra Giraldo se ausentó de ‘Noticias Caracol’ por razones familiares ¿Qué pasó?

El cariño de los televidentes de Noticias Caracol por Alejandra Giraldo es evidente cada vez que la periodista deja de aparecer en las emisiones matutinas del informativo. Tal y como sucedió en días recientes, cuando se ausentó de su trabajo por razones que expuso en redes sociales.

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo?

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de Noticias Caracol aclaró a los curiosos que el motivo de su ausencia en el set de grabación está relacionado con María del Pilar, su madre.

De acuerdo con Alejandra Giraldo, su mamá fue sometida a una delicada cirugía y, teniendo en cuenta que dicha intervención compromete su movilidad, la ha estado acompañando desde el primer momento.

“Mi día con esta valiente que tuvo reemplazo (trasplante) de rodilla”, expresó la presentadora de Noticias Caracol en una de sus publicaciones, mientras que en otra mostró a María del Pilar haciendo uso de un espirómetro, elemento que sirve para determinar los volúmenes y capacidades del pulmón.

Por último, la antioqueña de 40 años compartió un video en el que se observa a su madre dar los primeros pasos después de la cirugía, por supuesto, apoyada de un caminador.

“Mami, yo sé que tú también lloraste con mis primeros pasos. Te amo (...) Termino este día llena de agradecimiento. Gracias, Dios ¡Gracias infinitas!”, agregó Alejandra Giraldo, quien recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus amigos, colegas y seguidores.

Estas fueron algunas de las publicaciones que compartió Alejandra Giraldo horas después del trasplante de rodilla de su mamá. Fotografía por: Captura de pantalla

Alejandra Giraldo contó que le cortaron los servicios de su casa

Las extensas jornadas de trabajo que realizó el equipo de Noticias Caracol, en medio del paro nacional de camioneros, tomaron por sorpresa a la periodista de las emisiones matutinas del informativo, quien señaló que su agenda de compromisos saturó por completo.

Según Alejandra Giraldo, fueron tantas las ocupaciones de la semana pasada que no pudo atender su emprendimiento de comida para perros, ni tampoco tuvo espacio para atender ciertas obligaciones del hogar, como pagar las facturas de algunos servicios públicos.

“Nivel de voltaje esta semana: no fui ni un solo día a Vita Alimento Vital, no entrené ni un solo día, me cortaron el internet y la TV, me cortaron el celular, le cortaron a mi mamá el celular y alcancé a pagar la luz antes de que me la cortaran”, explicó la también presentadora de Los Informantes.