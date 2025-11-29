Alejandra Borrero lleva 10 años de lucha: agenda festival ‘Ni con el pétalo de una rosa’

Hace diez años la actriz Alejandra Borrero decidió que no era suficiente con mostrarse en contra de la violencia contra la mujer, que había conocido tras viajar por el país en su rol como actriz, y por ello, creó el Festival Internacional ‘Ni con el pétalo de una rosa’. En evento que se ha posicionado como uno de los más relevantes que se realiza desde el arte por esta causa. Su epicentro: Casa E Borrero.

La payanesa desde entonces, lo ha realizado a finales de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. Hoy una década después es sin duda uno de los espacios más importantes que reflexionan sobre el tema, buscando crear consciencia, teniendo el arte como instrumento no solo para poner la violencia contra la mujer como un asunto que no se puede perder de vista y que es urgente abolir, sino para seguir generando convicción sobre la denuncia de los casos, pero también la posibilidad de sanación para quienes la han sufrido.

En oportunidades anteriores, Borrero ha expresado a Vea que es mucho lo que se ha logrado, las cifras de esta violencia, sin duda han caído, pero aún hay mucho más por conseguir. La meta que las mujeres en nuestro país no sufran ningún tipo de maltrato. La lucha por la causa ha ido más allá de un festival semanal al año. En Casa E Borrero hay una línea disponible para quien la necesite.

“Hemos ofrecido plataformas de diálogo y hemos convertido la indignación en arte, haciendo visible lo invisible y exigiendo un futuro donde la violencia de género no tenga cabida. Invitamos a la ciudadanía, medios y organizaciones a unirse a esta gran celebración que honra la lucha de miles de mujeres”, menciona la organización en su información sobre los diez años en los que artistas, creadoras, gestoras y en general las mujeres han podido contar con un espacio que las respalde.

Programación del cierre del Festival ‘Ni con el pétalo de una rosa’ de Alejandra Borrero

Este año bajo el lema “Década Una”, el evento se ha celebrado a lo largo de la última semana de noviembre, desde el 24 y hasta este 30, con obras, exposiciones y conversatorios, así como actividades pedagógicas. Para el cierre, este fin de semana, Casa E Borrero sigue abierto no solo con montajes alusivos o que involucran el tema, sino con su exposición de muñecas, una muestra que utiliza el objeto artístico para la reflexión social y la memoria histórica.

El 29 de noviembre, a partir de las 5 p.m. estará justamente la mencionada exposición de muñecas.

A las 6 p.m. se realizará el conversatorio ‘Hombres rompiendo moldes’, en la sala Cabaret, de Casa E Borrero.

A las 8 p.m. se presentará la pieza ‘Nina’, en la sala Mayolo, de Casa E Borrero. A esa misma hora, en la sala Arlequín, ‘Las Bartender’, con Laura Barjum, Laura Mayolo, Carolina Núñez, Mariana Gómez y Camila Bordón.

El domingo 30 de noviembre se realizará la ‘Ciclovía Nacional por todas las mujeres y Niñas’. Los puntos de encuentro serán: Plaza Imperial, Colina, Av Américas, Titán, Gran Estación y la meta de llegada será Casa e Borrero.

EL cierre será a las 5 p.m. con ‘Las menopáusicas’, en la sala Arlequín, de Casa E Borrero.

