Alejandra Giraldo reveló por qué se alejó un tiempo de Noticias Caracol: “Nunca pensé”

Alejandra Giraldo no solo es la cara de la primera edición de Noticias Caracol, también se ha convertido en una de las presentadoras más queridas del país. La paisa de 41 años se ha ganado el cariño de los televidentes y usuarios en redes sociales gracias a su profesionalismo y carisma.

Cuando la periodista se ausenta del noticiero, inmediatamente los internautas comienzan a preguntarle los motivos. En el último año, se alejó en varias oportunidades por temas personales. En enero del año pasado falleció Napoleón, una de sus mascotas y, además, en este 2025 enfrentó algunos problemas de salud por los que tuvieron que incapacitarla.

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’?

En una reciente entrevista con Marcelo Cezán y Mónica Molano, presentadores de Bravíssimo, la presentadora reveló detalles sobre los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar recientemente.

Inicialmente, la comunicadora se refirió al duelo por la pérdida de su perrito: “Ese duelo ha madurado, nunca lo voy a dejar de extrañar, sostengo que es el amor de mi vida. Ese perrito ha sido el regalo más sublime que yo he recibido en mi vida", dijo.

Aseguró que tras la pérdida de “Napo”, como le decía de cariño, recibió un gran apoyo en Caracol Televisión: “Gracias a mis compañeros, a mis jefes, al canal porque me apoyaron profundamente en esos dos momentos cruciales. El primero cuando se fue Napoleón. Andrés Montoya se echaba las cosas al hombro, él es un caballero, es un ser humano de una calidad, una belleza, me acompañó y me ayudó muchísimo. Las productoras y mis jefes fueron amorosos, comprensivos y me redujeron mucho en ese momento la carga laboral“, contó.

“Caí en trastorno de ansiedad y depresión funcional”: Alejandra Giraldo

Meses después, la periodista enfrentó una fuerte crisis de salud. “Cuando ya madura esta cantidad de emociones que estaba reprimiendo, sumado al estrés del trabajo y a los síntomas que venía sintiendo por mi enfermedad autoinmune, todo eso formó la tormenta perfecta y ahí fue cuando caí en trastorno de ansiedad y depresión funcional", reveló la periodista.

Al dolor de la partida de “Napo” se sumaron otra serie de situaciones que hicieron que su cuerpo colapsara. “El estrés es el principal alimento para las enfermedades, era un círculo vicioso que se retroalimentaba todo el tiempo hasta que el cuerpo dijo ‘no puedo más’”, agregó Giraldo.

Pese a los síntomas, Alejandra nunca imaginó que, además de su enfermedad autoinmune, tenía otros padecimientos que, además, afectaron su salud mental: “En enero había pedido vacaciones porque me iba a Asia a presentar un evento con una multinacional que me había contratado. Yo me iba en abril y el diagnóstico de depresión llega en marzo, porque además exploté. Yo venía mal, en enero me había dado una artritis que me puso en jaque, estuve incapacitada un tiempo, eso seguía haciendo mella a nivel emocional”.

¿Por qué Alejandra Giraldo estuvo ausente de ‘Noticias Caracol’?

En marzo de este año presentó una situación que la puso en alerta: “Tuve un episodio de despersonalización, estaba en mi casa, venía con un nivel de agobio impresionante y empecé a llorar y se volvió incontenible. Yo ya estaba teniendo ataques de pánico y de ansiedad, incluso al aire, sentía taquicardia, un vacío impresionante y un poquito de dificultad para respirar. Tenía micro amnesias, no me acordaba cómo llegaba al canal", dijo.

Esa situación la llevó a tomar distancia del noticiero durante varias semanas: “Nunca pensé que iba a caer en una depresión. Yo me voy de incapacidad un mes, cuando regreso no lo hago en el noticiero de la mañana porque por prescripción médica yo solamente podía trabajar un máximo de horas, no podía hacer turnos de madrugada ni de noche. Fueron tan generosos conmigo en el canal", contó.

Durante ese tiempo la periodista tuvo que buscar ayuda profesional con psicólogo y psiquiatra. Afortunadamente, ahora ya se encuentra mejor y ya retomó sus proyectos laborales.