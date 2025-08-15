Alejandra Gómez: último mensaje de la presentadora en redes. Habló del sueño que tenía

La periodista y presentadora Alejandra Gómez, recordada por su paso en el programa Mañana Express del Canal RCN, falleció el pasado 10 de agosto a los 43 años. La noticia, confirmada días después, generó mensajes de pesar por parte de sus compañeros de trabajo y amigos cercanos.

Su partida fue anunciada en Mañana Express, donde se le rindió un homenaje con imágenes de algunos de sus reportajes y entrevistas. Durante su tiempo en el programa, Gómez se destacó por cubrir historias ciudadanas y narrar hechos de la actualidad con un estilo cercano.

Nacida en Cali, Alejandra Gómez inició su carrera en CityTV entre 2009 y 2011, en la franja Mujeres. Luego trabajó en Día TV, Red+ Noticias y Telepacífico, desempeñándose como presentadora, periodista y realizadora. En 2021 llegó al Canal RCN como parte del equipo de producción, y posteriormente se vinculó a Mañana Express.

Aunque su fallecimiento coincidió con el día de su cumpleaños, los detalles sobre lo sucedido no han sido revelados y permanecen bajo investigación. En medio de la tristeza, varios de sus seguidores acudieron a sus redes sociales, donde encontraron lo que sería su última publicación.

Último mensaje de Alejandra Gómez en redes sociales

El 5 de agosto, apenas cinco días antes de su muerte, Gómez compartió en Instagram un video en el que aparecía con un libro en las manos, sonriente y hablando a la cámara. En la publicación dejó ver un anhelo que no alcanzó a cumplir: vivir de la lectura. Para acercarse a esa meta, estaba tomando un curso en la academia ‘A Voz Academia de Expresión y Doblaje’.

“La luz es como el agua (…) Si me pagaran por leer sería muy feliz”, escribió en el pie de foto, seguido de la pregunta: “¿Te leo?”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

En su perfil abundaban también frases motivacionales y mensajes positivos como “ten valor de continuar”, “vuela, vuela” o “el tiempo de Dios es perfecto”. Eran expresiones que compartía con frecuencia, transmitiendo optimismo a quienes la seguían.

Tras conocerse la noticia, colegas y amigas como Ericka Rubio y María Teresa Rojas le dedicaron sentidas palabras en redes sociales, recordando momentos compartidos y los sueños que quedaron pendientes.

Más allá de su labor en la televisión, Alejandra Gómez será recordada por su calidez, cercanía y el entusiasmo que ponía en cada proyecto.