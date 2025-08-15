¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Alejandra Gómez: último mensaje de la presentadora en redes. Habló del sueño que tenía

La exintegrante de ‘Mañana Express’, quien falleció el día de su cumpleaños, había compartido sus planes para alcanzar una meta personal.

Por Redacción Vea
15 de agosto de 2025
Alejandra Gómez, periodista y presentadora de televisión colombiana.
Fotografía por: Instagram @alejagomezq

La periodista y presentadora Alejandra Gómez, recordada por su paso en el programa Mañana Express del Canal RCN, falleció el pasado 10 de agosto a los 43 años. La noticia, confirmada días después, generó mensajes de pesar por parte de sus compañeros de trabajo y amigos cercanos.

Su partida fue anunciada en Mañana Express, donde se le rindió un homenaje con imágenes de algunos de sus reportajes y entrevistas. Durante su tiempo en el programa, Gómez se destacó por cubrir historias ciudadanas y narrar hechos de la actualidad con un estilo cercano.

Nacida en Cali, Alejandra Gómez inició su carrera en CityTV entre 2009 y 2011, en la franja Mujeres. Luego trabajó en Día TV, Red+ Noticias y Telepacífico, desempeñándose como presentadora, periodista y realizadora. En 2021 llegó al Canal RCN como parte del equipo de producción, y posteriormente se vinculó a Mañana Express.

Aunque su fallecimiento coincidió con el día de su cumpleaños, los detalles sobre lo sucedido no han sido revelados y permanecen bajo investigación. En medio de la tristeza, varios de sus seguidores acudieron a sus redes sociales, donde encontraron lo que sería su última publicación.

Último mensaje de Alejandra Gómez en redes sociales

El 5 de agosto, apenas cinco días antes de su muerte, Gómez compartió en Instagram un video en el que aparecía con un libro en las manos, sonriente y hablando a la cámara. En la publicación dejó ver un anhelo que no alcanzó a cumplir: vivir de la lectura. Para acercarse a esa meta, estaba tomando un curso en la academia ‘A Voz Academia de Expresión y Doblaje’.

“La luz es como el agua (…) Si me pagaran por leer sería muy feliz”, escribió en el pie de foto, seguido de la pregunta: “¿Te leo?”.

En su perfil abundaban también frases motivacionales y mensajes positivos como “ten valor de continuar”, “vuela, vuela” o “el tiempo de Dios es perfecto”. Eran expresiones que compartía con frecuencia, transmitiendo optimismo a quienes la seguían.

Tras conocerse la noticia, colegas y amigas como Ericka Rubio y María Teresa Rojas le dedicaron sentidas palabras en redes sociales, recordando momentos compartidos y los sueños que quedaron pendientes.

Más allá de su labor en la televisión, Alejandra Gómez será recordada por su calidez, cercanía y el entusiasmo que ponía en cada proyecto.

