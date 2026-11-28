Alejandra Guzmán fue sometida a un remplazo de cadera por primera vez en el 2013. Tres años después tuvo una segunda intervención para remplazar su parte izquierda.

Los remplazos, según medios mexicanos, se han dado debido a las complicaciones derivadas de implantes de biopolímeros que tuvo hacia el 2009, junto al desgaste articular que ha tenido en esa zona.

La cantante, de 58 años, ha vivido varias situaciones urgentes y dolorosas relacionadas con su cadera, desde entonces. En septiembre del 2022 sufrió lo que se denomina una luxación, en términos coloquiales se dice que se le salió la cadera, mientras se presentaba en la gala de la Herencia Hispana, en Estados Unidos. En ese momento, se habría generado ocasionado debido a la fuerza que hizo cuando el tacón de una de sus zapatos se atoró en el piso.

La artista volvió a sufrir un episodio similar durante su show reciente en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, en septiembre de este año.

Tras recibir atención médica y permanecer en reposo un tiempo, la intérprete de ‘Mala yerba’ volvió a su cotidianidad.

Ahora mientras se presentaba en el Arena Ciudad de México, en la noche del viernes 27 de noviembre, volvió a ocurrirle.

Tras cantar su exitoso tema ‘Mírala míralo’ parada sobre el capó de una automóvil, la artista bajó, con la ayuda de sus bailarines, del mismo y luego, admitió que la situación se había vuelto a repetir. “Se me salió la cadera de nuevo… Chicos lo siento… Creo que está aquí mi doctor” dijo frente a los miles de asistentes.

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“Híjole ay no. Me da mucha pena porque tengo todas las ganas de salir a actuar… Ay qué pena. No puede ser”, mencionó mientras el público gritaba su nombre.

Guzmán tuvo que aguardar unos minutos mientras llegaba la camilla hasta el escenario a llevarla a la unidad de emergencias de un hospital al sur de la capital azteca.

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"Alejandra está deshecha", miembro del equipo de la artista

“Sobra decir lo que sucedió. Estamos ahorita todos preocupados por Alejandra. Los entendemos que vinieron de lejos compraron sus boletos, todo. Les pedimos por favor su comprensión. Todos estamos consternados

Estamos hablando con los empresarios, pero primero queremos ver la salud de Alejandra para ver cuál va a ser la siguiente situación.

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Les agradecemos infinitamente y les vamos a estar dando informes por comunicados por sus redes sociales. Discúlpenos, saben que ustedes hicieron su esfuerzo, Alejandra está deshecha”, dijo un integrante de su equipo al dar por terminado el show.

¿Cómo está la salud Alejandra Guzmán hoy?

Luego del incidente la oficina de la artista emitió un comunicado, mediante sus redes sociales, junto con el organizador del concierto.

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"Durante la presentación de esta noche en la Arena CDMX, Alejandra sufrió un percance físico en el escenario que nos obligó a detener el espectáculo. Fue atendida de inmediato por personal médico especializado y se encuentra acompañada por su familia.

Afortunadamente, no se trató de una lesión grave: y Alejandra continuará con sus fechas programadas.

Lo primero que queremos decirles es gracias. Gracias a cada persona que estuvo ahí por su paciencia, por su respeto y por el cariño con el que acompañaron a Alejandra.

Sabemos lo que significa comprar un boleto, organizar el viaje y esperar una noche así durante semanas. Lamentamos profundamente que no haya terminado como todos queríamos".

Luego el texto indicó que habrá una nueva fecha para dar el concierto que se canceló inesperadamente y que los demás recitales de La Guzmán se mantienen.

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"Alejandra ha subido al escenario con la misma entrega, y ustedes la conocen bien: es una guerrera, y lo que más le importa en la vida es su público. Por eso, la presentación de esta noche será reprogramada. En cuanto su oficina, Zignia y la Arena CDMX definan la nueva fecha, la daremos a conocer por los canales oficiales. Les pedimos conservar su boleto; junto con la nueva fecha les informaremos todo lo necesario.

Con todo respeto, pedimos a los medios de comunicación y al público evitar especulaciones y considerar como válida únicamente la información que se dé a conocer a través de los canales oficiales de Alejandra. Agradecemos de corazón su comprensión y el respeto a su privacidad y a la de su familia.

Alejandra les manda todo su amor. Muy pronto volverá a este escenario como siempre lo ha hecho: de frente, con fuerza y con ustedes".

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