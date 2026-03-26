Alejandra Guzmán sufrió aparatosa caída. Esto se sabe de su estado de salud

Alejandra Guzmán es una de las figuras más representativas del rock en español en Latinoamérica. Es nacida en una familia de artistas, pues su padre es el cantante Enrique Guzmán y su madre la reconocida actriz Silvia Pinal. Su carrera artística comenzó hace más de treinta años y a lo largo del tiempo ha lanzado éxitos como “Eternamente bella”, “Hacer el amor con otro” y “Mírala, míralo”. Además, es llamada la “Reina del rock”, apodo que la ha acompañado durante su carrera.

¿Qué pasó con Alejandra Guzmán?

En las últimas horas, medios mexicanos reportaron que la artista sufrió un accidente durante un concierto al tropezar con uno de sus perros, lo que resultó en una caída bastante fuerte sobre su cadera, una parte del cuerpo que es especialmente vulnerable para ella debido a su historial médico. Su padre, Enrique Guzmán, compartió que el golpe hizo que se le “zafara” la cadera, algo que está relacionado con las prótesis de titanio que la artista tiene en ambas caderas.

Además, el impacto afectó un nervio en su pierna, provocándole un dolor inmediato. A pesar del accidente, la salud de la artista se encuentra estable y fuera de peligro. “Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama el perro. Se le atravesó, se cayó y se pegó en la cadera. Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio, eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”, dijo Enrique.

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Afortunadamente, no fue necesario que la hospitalizaran, y el tratamiento ha sido sencillo, centrado en el descanso y terapias como masajes para aliviar el malestar. De hecho, su padre aseguró que la cantante “ya está bien” y que se mantiene en contacto constante con ella, descartando cualquier complicación grave tras la caída. “Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas que haciendo un paso de baile se le zafó, porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien”, agregó el padre de la artista.

Sus seguidores han dejado sus comentarios en las redes sociales: “A ver si se le ocurre volver a llevar a su perro, qué onda de llevar un perro al escenario los perros se estresan y enloquecen, qué caro le costó llevar un animal al escenario”, “gracias a Dios estás bien”, “menos mal no pasó a mayores”, “que se recupere pronto”, “a la próxima debe tener más cuidado, sobre todo por sus antecedentes”.