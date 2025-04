Alejandra Serje, ex de Camilo Trujillo, habló de su experiencia con el actor

La participación de Camilo Trujillo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia ha generado opiniones divididas entre el público. Algunos aprueban el desempeño del actor en el programa, mientras otros lo critican por los conflictos que ha protagonizado con algunos compañeros, como Andrés Altafulla.

Sin embargo, de acuerdo con unas recientes declaraciones de la presentadora Alejandra Serje, quien tuvo una relación sentimental con el antioqueño, la faceta que él ha demostrado en el reality show del Canal RCN es una muy diferente a la que ella conoció.

¿Qué dijo Alejandra Serje sobre Camilo Trujillo?

Alejandra y Camilo fueron novios cuando la presentadora concursó en Protagonistas de Nuestra Tele, pero el romance terminó en 2014. Durante el tiempo que compartieron juntos, ella pudo notar en el paisa a un hombre que describió como “conflictivo”.

Así lo aseguró en una reciente charla que tuvo, durante una transmisión en vivo, con el influenciador Valentino Lázaro, quien le preguntó si el actor es en persona tal y como se está mostrando en La casa de los famosos Colombia.

“Camilo no es así como está siendo allá en el programa. Camilo es súper desparpajado, Camilo es diferente, Camilo es conflictivo, le gusta la pelea, el bullicio. O sea, como que yo digo: él allá quizás si está muy calmado, pero la gente puede cambiar, yo fui novia de Camilo hace 10 años”, comentó Alejandra Serje sobre Camilo Trujillo, quien ha dejado ver parte de esta faceta conflictiva en sus conflictos con Andrés Altafulla y otros compañeros de La casa de los famosos.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

"Él sí tiene algo que me puso a pensar mucho de lo que pasó anoche y es que Camilo es súper explosivo. Él no controla muy bien sus emociones. Es muy tranquilo, pero cuando estalla, ‘takete’... y sé por qué te lo digo. Entonces de más que sí, de pronto algo le rebasó la copa y explotó. Siento que él es noble, sí, pero no tanto", concluyó.

Camilo Trujillo expuso infidelidad en ‘La casa de los famosos’

Durante una charla que sostuvo con varios de sus compañeros, el actor recordó la ocasión en que engañó a una pareja suya. Y aunque no entregó nombres, los televidentes no tardaron en mencionar a Alejandra Serje a través de los comentarios en redes sociales.

“La infidelidad fue con una conocida, y cuando salió vio el celular y la foto y nada qué hacer”, aseguró Camilo Trujillo, quien también reveló su estrategia de reconciliación: “Pedí perdón y compré unos tiquetes para Orlando, para los parques ¡Con tal de que me perdonara! Necesitaba que estuviéramos bien lejos para que no tuviera tiempo de devolverse”.