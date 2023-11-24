Alejandra Serje habló entre lágrimas del abandono de su papá: “Nunca me reconoció”

Alejandra Serje, presentadora de Lo sé todo, se ha consolidado en la televisión colombiana como uno de los rostros más visibles de los programas de entretenimiento. Su estilo cercano y espontáneo la ha convertido en una figura reconocida en la farándula nacional, pero detrás de su carrera existe una historia personal marcada por momentos difíciles.

En una reciente entrevista, la bogotana decidió abrir su corazón y hablar, por primera vez, de uno de los episodios más dolorosos de su vida: el abandono de su padre y la manera en que esa ausencia marcó su infancia y adolescencia.

¿Qué dijo Alejandra Serje sobre su papá?

Entre lágrimas, la presentadora contó al pódcast Vos Podés que su padre nunca asumió su rol con ella y su hermana.

“Mi papá a mí nunca me reconoció, mi papá siempre me dijo no, mi papá nunca estuvo para nosotros […] Resulta que mi papá tenía una relación anterior, hasta donde tengo entendido, cuatro hijos, y en esas que conoce a mi mamá, tiene dos hijas: mi hermana y yo”, expresó inicialmente.

De acuerdo con el testimonio de Alejandra Serje, cuando su padre tomó la decisión de regresar con su antigua pareja, la condición que ella le impuso fue radical: “La esposa le dice a mi papá: ‘yo vuelvo contigo única y exclusivamente si tú te olvidas que tuviste dos hijas’, y él tomó esa decisión. Él se olvidó de sus dos hijas y siguió con su matrimonio como si nada hubiese pasado”.

Ese distanciamiento marcó su niñez, que ya estaba atravesada por otras dificultades. Según la presentadora, nació en un hogar con carencias económicas y, desde pequeña, enfrentó responsabilidades que no correspondían a su edad. “Nací en un hogar de muy bajos recursos, donde nosotros teníamos demasiadas carencias, demasiados limitantes”, agregó.

El fallido intento de reconciliación entre Alejandra Serje y su papá

La vida volvió a sorprender a la comunicadora a los 16 años, cuando se convirtió en madre de su primer hijo. Aunque fue un proceso difícil, asegura que encontró fuerzas en esa experiencia: “Cuando Santiago llega a mi vida, no me toma tan por sorpresa porque yo ya ayudaba a mi mamá, a mi abuela, a mi hermana. No fue por falta de información […] dentro de mí decía: ‘Qué bacano, pues, tener un hijo joven’”, contó.

Pasado el tiempo, Alejandra Serje buscó acercarse a su padre y viajó a Miami con la esperanza de recibir respuestas. Sin embargo, el encuentro nunca se dio.

“Yo sentí la necesidad de buscarlo y yo fui en búsqueda de él a Miami y le dije: ‘Quiero que sepas que quiero hablar contigo, tengo muchas preguntas’, y él me llamó”, recordó. Pero la reacción de su padre fue desalentadora: le dijo que tenía una fiesta importante por el 4 de julio y que lo dejara para otra ocasión.

“Yo solté ese teléfono y empecé a escribir, atacada, llorando todo lo que le quería decir: ‘No puedo creer que para ti sea más importante una fiesta que tu hija, que te está buscando y que necesita respuestas’ […] Él tenía una foto, terminó, me imagino, de leer y la foto desaparece… luego le escribí: ¿Leíste? Después de horas solo llegó un chulo y nunca más, jamás y nunca volví a saber de él”, relató la presentadora de Lo sé todo.

Años después, Alejandra volvió a tener noticias de su padre, aunque en circunstancias dolorosas. De acuerdo con la periodista de entretenimiento, supo que había sido diagnosticado con Alzheimer: “Fue una herida que se abrió... me enteré de que estaba sufriendo de Alzheimer. Cuando recibí la noticia dije: con esto cierro un capítulo en mi vida. Le pido a Dios que lo sane o que no permita que sufra, porque, claramente una persona que no puede recordar algo tan importante en su vida, siento que no tiene la oportunidad de irse tranquilo”.