Alejandro Estrada confiesa cómo vive su despecho por Dominica Duque: “Fácil no es”

La vida amorosa de Alejandro Estrada ha sido tema de conversación desde hace año y medio, aproximadamente, cuando puso fin a la relación con su esposa Nataly Umaña, quien le fue infiel durante su participación en La casa de los famosos Colombia. Poco tiempo después, el actor se dio una nueva oportunidad en el amor, esta vez con la presentadora Dominica Duque. Sin embargo, en julio pasado la pareja anunció su ruptura.

“Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la admiración y el cariño mutuo. Quiero compartirles que Dominica y yo hemos decidido terminar nuestra relación. No hubo drama ni conflicto, simplemente dos personas que se quieren, pero que hoy entienden que necesitan caminos diferentes”, escribió el cucuteño de 45 años a través de una historia de Instagram.

Desde entonces los rumores y las dudas de los curiosos rodean a Dominica Duque y a Alejandro Estrada, quien se ha pronunciado en distintas ocasiones. En su más reciente pronunciamiento, por ejemplo, habló del proceso de duelo que está enfrentando en la actualidad.

Así vive Alejandro Estrada su ‘tusa’ por Dominica Duque

En una entrevista que concedió a Mañana Express, matutino del Canal RCN, al actor le preguntaron por la forma en que ha atravesado las últimas semanas, luego de terminar con la paisa de 34 años.

De acuerdo con Alejandro Estrada, han sido días complejos y de mucha confusión, entre otras razones, por la mezcla de sentimientos que suele enfrentarse en esta etapa de la ruptura. Aun así, advirtió que ha encontrado refugio en la convicción de que todo pasa por alguna razón.

“Fácil no es, obviamente se siente, se extraña, pero se va entendiendo que las cosas pasan por algo. Ella es preciosa y siempre le voy a desear lo mejor”, agregó Estrada, quien también mencionó: “Todo está muy bien y, desde que todo concluya de la manera más bonita, nos da tranquilidad”.

Por último, compartió la decisión que tomó luego de experimentar dos decepciones amorosas en poco más de un año. “Me estoy conociendo en soledad. Es importantísimo también conocerla y entenderse con ella”, concluyó.

Cabe recordar que, en días pasados, Alejandro Estrada respondió a quienes opinaron y especularon sobre los motivos de su ruptura con Dominica Duque: “Hay personas que inventan cualquier cosa, nuestra relación fue muy bonita y siempre la manejamos con respeto; terminamos por cosas nuestras, momentos de vida diferentes, no por terceros. No todo tiene que terminar mal para ser real. Me llevo los mejores recuerdos y aprendizajes”.