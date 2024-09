Alejandro Estrada recordó el día en que terminó con Nataly Umaña en televisión nacional

El 10 de marzo de 2024 será recordado por los televidentes colombianos como el día en que Alejandro Estrada entró a La casa de los famosos y terminó su relación amorosa con la actriz Nataly Umaña, participante del reality show.

En aquella ocasión, el actor recriminó a su entonces esposa por el romance que protagonizó, ante millones de televidentes, con el cantante panameño Miguel Melfi: “Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida y ante los ojos de toda Colombia, así como de las personas que puedan estar viendo en este momento, quiero decirte que siempre confié en nosotros y en nuestra relación; siempre confíe en que podíamos superar cualquier adversidad”.

La escena protagonizada por Alejandro Estrada y Nataly Umaña resultó ser tan insólita que, incluso, hubo quienes pensaron que se trataba de una estrategia para promocionar el programa. Sin embargo, con el paso del tiempo se confirmó que la separación fue toda una realidad.

A pesar de que el cucuteño, recordado por su participación en Tu voz estéreo y Las muñecas de la mafia 2, se mantuvo hermético tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia, en una entrevista que concedió hace pocos días habló al respecto y reveló toda la verdad.

Así recordó Alejandro Estrada el día de su ruptura con Nataly Umaña

En una charla con el programa Cómo amaneció Bogotá, de la emisora Tropicana, el también exparticipante de MasterChef Celebrity contó por qué decidió romper su relación ante los colombianos.

“Se volvió público el tema de mi relación en su momento y tocaba ir a hacerle frente con mucha entereza y con la educación que me caracteriza, y creo que se logró (…) Se me dio la oportunidad no solo de ir a hablarle a una persona que me dio todo durante muchos años, sino de regalarle una enseñanza al público y a una sociedad que tanto lo necesita”, comentó el ex de Nataly Umaña.

“Me sentí bien haciéndole frente a lo que venía sucediendo y tratando de no lastimar a nadie”, concluyó Alejandro Estrada, quien actualmente tiene una relación amorosa con Dominica Duque.