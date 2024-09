Hannah Howell acusó a Peso Pluma de infidelidad y le envió una advertencia

Aunque Peso Pluma y Hannah Howell mantuvieron su relación amorosa lejos de los medios, la ruptura de la pareja se dio a conocer en medio de un sonado escándalo que inició hace una semana, cuando la exnovia del cantante compartió un misterioso mensaje.

“Esto que llamamos vida no siempre es fácil y el mundo puede ser cruel. Seguiré teniendo un corazón puro, real y genuino, incluso cuando la gente lo lastime”, escribió la estadounidense a través de su cuenta de Instagram.

¿Por qué terminaron Peso Pluma y Hannah Howell?

El rumor, que corrió durante varios días, fue confirmado en horas recientes por la modelo e influenciadora. A través de la misma red social, la joven dio a conocer que su exnovio le fue infiel en la isla a donde viajaron para celebrar su cumpleaños.

“Llevar a una chica ‘random’ a mi viaje de cumpleaños, planeado en las Islas Turcas y Caicos, en mi jodido fin de semana de cumpleaños. Estoy así de cerca de abrir la boca y contarlo todo”, escribió Hannah Howell como advertencia a una situación que expuso posteriormente.

La exnovia de Peso Pluma acusó al mexicano de quitarle y no devolverle el cachorro que le regaló en agosto, luego de que ambos se tatuaran el nombre del otro como muestra de su romance.

“Ni siquiera lo cuidas ni le prestas atención, pero te niegas a dármelo para demostrar que tienes el poder”, concluyó Hannah Howell.

Estos fueron los mensajes que Hannah Howell compartió tras la ruptura con Peso Pluma. Fotografía por: Captura de pantalla

No es la primera relación de Peso Pluma que termina por infidelidad

Videos que circularon en febrero pasado por medio de redes sociales mostraron a Peso Pluma, en un casino de Las Vegas (Estados Unidos), acompañado por una mujer que no era Nicki Nicole, su novia en ese entonces. A partir de ese momento surgieron rumores sobre una posible ruptura que, días más tarde, fueron confirmaron por la rapera argentina.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida (...) Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, comentó en una charla con Billboard.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están pasando en lo personal y quiero ponerlas en música. Hay mucha inspiración”, dijo a Billboard”, concluyó Nicki Nicole sobre el final de su relación amorosa con Peso Pluma, tras poco más de tres meses juntos.