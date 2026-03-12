Alejandro Estrada y Yuli Ruiz terminaron su relación: “Fue incómodo”

Como suele suceder en un reality de convivencia, algunos de los participantes terminan vinculados sentimentalmente. En la primerea temporada fue Nataly Umaña con Melfi. En la segunda Altafulla y Karina García y, en la actual, Alejandro Estrada y Yuli Ruiz. Sin embargo, esas relaciones no prosperaron más allá del reality.

¿Qué pasó con Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?

Aunque todo parecía ir bien entre Alejandro y Yuli, en el más reciente capítulo la pareja sorprendió con su ruptura. Fue la modelo paisa quien tomó la decisión de terminarle al actor. “Cuando te dije que le bajáramos un poquito, me refería a la relación que llevamos. Me siento súper cómoda contigo, me encantas, me fascinas, de eso no tengas duda. Pero, así como hay cosas que me gustan, también hay cosas que me molestan”, comenzó diciéndole.

Enseguida, le dijo que el verdadero motivo por el que estaba tomando esa decisión era porque sentía que ambos se habían apresurado mucho a iniciar un romance y que, además, no quiere perder el enfoque por el cual ingresó a la competencia: “Todavía falta mucho tiempo acá, no sabemos hasta cuándo vayamos a durar. Siento que íbamos muy aceleraditos los dos. Me había sentido confundida, estuve donde la psicóloga y le comenté muchas cosas. No me quiero desenfocar del juego, no quiero hacerte sentir incómodo, quiero ser lo más honesta posible contigo, no quiero jugar con tus sentimientos, no quiero que tú juegues con los míos. Tampoco digo que no va a pasar nada más adelante porque no quiero escupir para arriba y que en la cara me caiga porque no soy ese tipo de persona. Quiero dejar que todo fluya lento. Pero aquí todo entre los dos de un momento a otro se disparó muy rápidamente. Me estoy consumiendo un poco en la relación”.

¿Qué dijo Alejandro Estrada?

Luego de escuchar a Yuli, Alejandro le expresó sus sentimientos: “Lo podemos dejar en ceros sin ningún problema, suena feo decirlo así, pero es o no es, porque para uno de hombre no es fácil y sé que lo entiendes, estar a la expectativa, sintiendo algo, entonces obviamente uno tiene que buscar distancia, enfriarse, es lo que es, podemos ser muy buenos amigos. No me puede pasar que por un sentimiento fuerte yo vaya a afectar mi juego”.

Finalmente, Yuli fue clara en lo que quiere: “A veces no te entiendo. ¿Cómo me voy a alejar de toda la casa solo por amor? Yo sí dije que si llegaba a encontrar el amor en La casa de los famosos estaría dispuesta, pero ese no es mi objetivo, simplemente las cosas se han ido dando. Me has cuidado y lo has hecho muy bien, pero ¿qué no me gusta a mí? Sentirme controlada y en dos ocasiones me sentí así, entonces para mí fue incómodo. No me gusta sentirme controlada de nadie. Siento que de una u otra forma me estaba desenfocando”.

Los internautas han dejado sus impresiones: “Lo que más me encantó fue como alejo con mucho respeto le dejo claro lo que él quiere y no es para nada migajero”, “Yuli creyó más en los demás que en Alejandro”, “Alejo es súper caballeroso, se nota a leguas que fue criado con buena educación”, “Alejo es mejor que se quede solo, ella no tiene claro nada, ni siquiera el juego”.