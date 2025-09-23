Alejandro Fernández publicó fotos del cumpleaños de su novia. “Te celebro todos los días”

El cantante mexicano Alejandro Fernández volvió a demostrar públicamente lo enamorado que está. A través de sus redes sociales, “El Potrillo” compartió varias fotografías del festejo de cumpleaños de su novia, la modelo y diseñadora Karla Laveaga, quien este fin de semana celebró un año más de vida rodeada de amigos y familiares.

Las imágenes, publicadas en Instagram, muestran momentos cálidos de la velada: Karla sonriente mientras apaga las velas de un pastel decorado con flores, el abrazo cariñoso que intercambió con el intérprete de Me dediqué a perderte, y una instantánea del par bailando bajo luces tenues, que rápidamente conquistó a los fanáticos de la pareja.

Fernández acompañó las fotos con un mensaje breve pero significativo: “Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias por hacer cada día más especial”. La publicación superó en pocas horas los cientos de miles de “me gusta” y los comentarios llenos de felicitaciones para la joven tapatía, de 33 años.

El festejo, de estilo íntimo y elegante, se realizó en Guadalajara, ciudad natal de Laveaga, según confirmó el medio ¡HOLA! en su edición digital. Amigos cercanos del cantante también compartieron historias de la reunión, en las que se aprecia a la pareja disfrutando de música en vivo y un ambiente relajado.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga han mantenido una relación intermitente durante más de una década. Tras varias separaciones, el intérprete y la modelo retomaron su romance en 2022, consolidando una de las historias de amor más seguidas del espectáculo latinoamericano. Desde entonces, ambos han compartido públicamente momentos significativos: desde viajes familiares hasta la asistencia juntos a galas y premiaciones.

Los seguidores del cantante no tardaron en llenar la publicación de mensajes de cariño. “Hermosa pareja”, “Qué lindo verte feliz, Potrillo” y “Felicidades a Karla” fueron algunos de los comentarios más repetidos. Otros aprovecharon para destacar la complicidad entre ellos, que en las imágenes parece tan fuerte como en sus primeros años juntos.

Con esta nueva muestra de afecto, Alejandro Fernández no solo celebra la vida de su pareja, sino que también refuerza la cercanía que mantiene con su público a través de las redes sociales, donde su vida personal suele ser tan comentada como su carrera artística.