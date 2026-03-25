Alejandro Palacio reveló la razón por la que se alejó de la televisión: “Me afectó mucho”

Durante años, Alejandro Palacio ha logrado construir una carrera versátil en el mundo del entretenimiento colombiano. No solo se destacó como actor en producciones de gran éxito, como Oye bonita, ¿Dónde carajos está Umaña?, El Joe, la leyenda, Rafael Orozco, el ídolo, sino que también conquistó al público como presentador en el programa La Voz Kids, de Caracol Televisión, donde su carisma y cercanía con los participantes lo hicieron una figura muy querida por las familias. A pesar del reconocimiento y de su carrera en ascenso, el artista decidió alejarse de la televisión. En los últimos años ha estado enfocado en su carrera como cantante de música vallenata y desde el 2018 no se ha vuelto a ver en pantalla.

¿Qué pasó con Alejandro Palacio?

Este fin de semana, el actor concedió una entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión, donde habló sobre varios detalles importantes de su vida. El samario reveló que, recientemente fue diagnosticado con una enfermedad que ha afectado de diferentes maneras su vida: “Hace poquito me declararon hipertenso. Parece que mi aumento de peso después de la pandemia me afectó mucho, entonces me estoy poniendo las pilas. El médico también me dijo que, a medida que fuera bajando de peso, mi salud iba a mejorar”, contó.

En 2020, a raíz de la pandemia por el covid-19, su vida profesional tuvo un giro: “Hubo un estancamiento de los compromisos musicales para todo el gremio y eso fue bastante difícil. Entonces, me descuidé bastante, pero teniendo en cuenta que uno siempre tiene que brindar la mejor imagen para el público, para todas esas personas del mundo del entretenimiento que siempre esperan lo mejor de uno y son muy exigentes, ya ahorita mismo me he puesto las pilas”, señaló el actor de 40 años.

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Así se ve ahora Alejandro Palacio

Tras su ausencia de las pantallas, el artista ha estado enfocado en su carrera musical, haciendo giras por Colombia y el mundo. Sin embargo, asegura que también ha estado pendiente de su transformación física: “Los últimos casi seis meses me he puesto las pilas. El público es el mejor termómetro. Ya no se me acercan y me dicen: ‘ay, estás gordito’, sino ‘ay, estás lindo’. Yo voy poco a poco. La gente lo sabe, que cuando yo tengo un proyecto televisivo, cuando tengo algo artístico muy importante, me pongo las pilas y me pongo delgado. Hago cardio dos veces al día”.

Aunque no ha sido fácil, asegura que actualmente se siente mejor con su apariencia física: “Yo soy muy pastero y muy dulcero. Entonces, ha sido muy complicado. He tratado de buscar el equilibrio, pero los primeros meses de la dieta estuve bastante juicioso. Entonces, la idea es seguir porque el público se lo merece. Esta es una carrera muy exigente y a pesar de que yo soy una persona muy descomplicada, que no le presto atención a la imagen, en tarima me siento mucho más cómodo ahora. Me siento más cómodo también a la hora de dormir. Estaba roncando muchísimo. A mi esposa le tocaba ponerse unos taponcitos porque la cosa estaba bastante fuerte. Entonces, pues nada, la idea es no declinar, que es lo difícil, porque si es para adelgazar sanamente, uno se demora, uno tiene que tener disciplina. Pero para engordar es así. O sea, en menos de una semana te metes una engordada”.