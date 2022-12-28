Alejandro Riaño respondió con fotos a rumores de nuevo romance ¿Confirmó la noticia?

En marzo de 2022, Alejandro Riaño y Mari Manotas anunciaron el fin de su relación tras 8 años juntos y tres hijos: Matilde, Antonio y Agustín. Desde entonces, la vida sentimental del bogotano había permanecido fuera del foco mediático, hasta que unas recientes imágenes lo mostraron muy cercano a quien sería su nueva pareja.

El pasado fin de semana, el programa La Red (Caracol Televisión) difundió grabaciones en las que se ve al comediante tomado de la mano y muy cariñoso con una mujer cuya identidad no ha sido revelada. “Confirmado que este nuevo amor va al ritmo de los corridos tumbados”, comentó el presentador Frank Solano al mostrar un video en el que Riaño la besa durante un concierto de Fuerza Régida en Bogotá.

Fotografía por: La Red

¿Alejandro Riaño confirmó que tiene una nueva pareja?

Horas después de la publicación hecha por La Red, el también empresario utilizó sus redes sociales para compartir lo que, para muchos de sus seguidores, fue una respuesta directa a los comentarios y especulaciones sobre su vida sentimental.

Por medio de una serie de historias en Instagram, Alejandro Riaño publicó un carrusel de fotografías en las que aparece junto a la misma mujer con la que fue captado durante el concierto. En cada imagen se percibe un ambiente de confianza y cercanía: en una se les ve abrazados, en otra comparten sonrisas espontáneas y, en general, transmiten una complicidad que no pasó desapercibida para sus seguidores.

Las instantáneas, aunque no fueron acompañadas de textos ni explicaciones, fueron interpretadas como una confirmación implícita de que entre ambos existe algo más que una amistad. En redes, varios usuarios comentaron que las fotos “hablaban por sí solas” y que la publicación parecía un gesto intencional para dejar claro que no se trata de simples rumores.

Las reacciones entre seguidores no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que, desde su separación con Mari Manotas, Alejandro Riaño no se había expuesto públicamente en una situación romántica.

¿Por qué terminaron Alejandro Riaño y Mari Manotas?

La expareja ha preferido mantener en reserva los detalles de su divorcio, priorizando el bienestar y la privacidad de sus tres hijos. No obstante, Mari Manotas abordó el tema en una entrevista con el pódcast Vos Podés, donde habló de las razones que llevaron al fin de su relación con el comediante.

“¡A veces uno quiere mantener las cosas por las razones incorrectas! Teníamos muchas diferencias que con el tiempo tomaron importancia en nuestra relación de pareja, pero tenemos una buena relación y ¡nos la llevamos bien! Es una persona muy importante y siempre estaremos en la vida del otro”, expresó la exesposa de Alejandro Riaño, dejando claro que, pese a la separación, mantienen una relación cordial.