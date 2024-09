Alejandro Riaño reveló detalles de su relación con Mari Manotas, su exesposa

Una de las rupturas más comentadas de la farándula en Colombia fue la de Alejandro Riaño y María Alejandra Manotas. El 17 de mayo del 2019 se casaron por lo civil, un día después hicieron la ceremonia oficial que tuvo como invitados a varias figuras del entretenimiento.

En ese momento, el comediante, quien le da vida al personaje de ‘Juanpis González’, y la arquitecta ya eran padres de Matilde, su primogénita. El 9 de febrero del 2021 nacieron sus mellizos Antonio y Agustín, los menores de la casa.

Mari Manotas y Alejandro Riaño.

¿Por qué Alejandro Riaño y María Manotas se separaron?

En marzo del 2022 sorprendieron al anunciar su separación. Meses después, María reveló los motivos a través de su cuenta de Instagram: “a veces uno quiere mantener las cosas por las razones incorrectas. Teníamos muchas diferencias que con el tiempo tomaron importancia en nuestra relación de pareja. Pero tenemos una buena relación y nos la llevamos bien. Es una persona muy importante, y siempre estaremos en la vida del otro”, aseguró.

¿Cómo es la relación actual de Alejandro Riaño y María Manotas, su exesposa?

Recientemente, el comediante estuvo como invitado para el podcast Los hombres sí lloran de Juan Pablo Raba. En la charla con el actor, Riaño abrió su corazón y reveló varios detalles de su vida personal, de los que no había querido hacer mención anteriormente, ya que suele ser muy reservado.

“Trato de llevar la mejor relación con María Alejandra, posible. Somos muy buenos amigos, en ese sentido nos la llevamos muy bien, importantísimo porque es una relación para toda la vida”, mencionó.

Enseguida, el actor de Héroe por encargo, le preguntó sobre cómo hicieron para llegar a tener use tipo de relación, teniendo en cuenta que un proceso de separación no es fácil. “Yo creo que la actitud misma, en ciertos momentos sí le escribía ‘oye, qué pasa en las redes, por qué hablas tal cosa’ y siguió con el tema donde me dijo claramente ‘no puedes decirme qué decir o no’ y ok, tenía toda la razón. Y dejar también que pasara, en unos momentos yo cambié mi actitud. Al principio yo creo que la rabia, el dolor, muchas cosas, muchas cosas, como que era muy explosivo el momento, afortunadamente creo que en personalidades por ejemplo con Mari nunca fuimos de pelear en 7 años”, aseguró.

De igual manera, Alejandro reveló los detalles que hicieron que, después de pensarlo mucho, tomaran la decisión de divorciarse. “La relación se empezó a volver muy como dos personas ahí conviviendo y parte de la decisión fue que no nos encontramos, íbamos por lugares distintos y eso fue un poco una lucha con el tema de los mellos, obviamente por mantenerlo, pero cuando soltamos también fue muy libre y muy feliz y yo también, cada uno en sus cosas. Ese es el proceso que hemos vivido hasta hoy”.

Desde que se hizo pública su separación, Riaño optó por guardar silencio. De acuerdo con lo que contó en su charla con Juan Pablo Raba, no hablaba de ese tema porque era muy personal. “No hablo de este tema en redes sociales porque es mi vida personal... Ella es una persona que hay que agradecerle para toda la vida el amor que me dio y además que me entregó a los tres amores de mi vida, para eso nos encontramos y así fue y así lo veo”.