El cantante de música popular que fue técnico de bicicletas: “Fue duro para mí”

La historia de Maycol Rosero, un cantante de música popular oriundo de Ecuador, ha inspirado no solo a su familia, sino también a sus seguidores. Desde que tenía 9 años se dio cuenta de su gusto por este género musical; sin embargo, comenzar no fue tarea fácil.

¿Quién es Maycol Rosero, el cantante popular que logró sonar en Tiktok y Facebook?

En el 2021, Rosero lanzó su primera canción titulada No sufriré por nadie, que logró sonar en TikTok y Facebook. Desde entonces, el cantante se ha dado a conocer no solo en su país, sino también en Colombia, a donde llegó a vivir hace unos meses para impulsar su carrera musical con el apoyo de artistas como Joaquín Guiller.

En entrevista con Vea, el cantante habló de sus inicios y las luchas que ha tenido que enfrentar para lograr un puesto en el medio artístico.

“Lo que me paso a mí es una bendición total, porque una canción que se empezó a pegar muy fuerte en redes sociales en una de las plataformas más fuertes como lo es TikTok... Tuve un sinnúmero de contratos, prácticamente tenía vendido 8 meses de presentaciones”, contó.

Dejar su país para iniciar una nueva vida en Colombia no ha sido fácil. “Fue una decisión difícil de tomar porque tengo a mi familia allá, tuve tres meses para pensar, para mirar qué hacer. Estoy radicado en Antioquia, en Medellín, pero me vine con mi esposa, mi hijo, tomamos la decisión juntos de venir a tocar otras puertas, a ver cómo nos trata Colombia. No nos han hecho tan dura la estadía aquí”, afirmó el artista popular

¿Cómo fueron los inicios de Maycol Rosero?

Al igual que muchos artistas, Maycol tuvo que comenzar desde abajo. Sus primeros trabajos no tenían nada que ver con la música; sin embargo, lo impulsaron a salir adelante para cumplir su gran sueño de ser cantante y darse a conocer a nivel internacional.

“Mis inicios han sido muy duros, por el amor a la música perdí mi trabajo, tuve un año parado sin tener apoyo de nadie, ahí me di cuenta quiénes eran familia, amigos, los tiempos de Dios son perfectos, Él ya me estaba labrando un camino, Él me preparó para esto”, dijo para este medio.

Durante la época en que se quedó sin trabajo, tuvo que volver a empezar, salir de su independencia y regresar a la casa de su mamá, fue un cambio que le dejó muchos aprendizajes.

“Yo salí de mi casa a los 17 años, cuando me quedé sin trabajo tuve que volver a mis inicios, volver a casa con mi madre, fue más duro para mí porque ya no estaba acostumbrado a que me dijeran lo que tenía que hacer, eso me marcó mucho”.

Maycol Rosero: antes de ser cantante fue técnico de bicicletas

Antes de comenzar su carrera artística, el artista estuvo inmerso en el mundo del ciclismo, aunque no directamente como deportista, sino como técnico, una labor que ejerció con mucho amor.

“En mis inicios empecé haciendo mecánica, arreglando bicicletas, aprendiendo. Después de estar involucrado dos o tres años en el mundo de las bicicletas, pasé a ser bodeguero con mi tío, era una responsabilidad más grande. Por cosas del destino me tocó quedarme nuevamente sin trabajo. Me tocó empezar de cero. Luego fui parte de un equipo de ciclismo, era como un tour mánager del ciclismo. Hace cuatro años arranco en mi carrera profesional de la música”, contó el artista.

Cuando tomó la decisión de dejar todo y comenzar su carrera como cantante tuvo que desprenderse de uno de los elementos más valiosos que tenía en ese momento: su bicicleta. Sin embargo, sabía que ese sacrifio valdría completamente la pena.

“Me tocó vender mi bicicleta para poder pagar la producción del video de No se sufre por nadie, para poder costear todas las cosas, fue deshacerme de un ser querido o de algo que quieras mucho. Fue una bicicleta que quise mucho. Fue muy duro para mí, pero pienso que las cartas estaban echadas, el destino estaba conspirando de otra manera para mí. Espero más adelante poderme comprarme otra, de más calidad”.

El artista de música popular espera, no solo seguirse dando a conocer en Colombia, el país que lo acogió, sino también en su tierra natal y otros lugares del mundo.