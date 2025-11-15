Alejandro Riaño reveló por qué su entrevista con Giovanny Ayala ha sido una de las peores

Alejandro Riaño ha logrado consolidar a The Juanpis González Live Show como uno de los formatos digitales más vistos en Colombia. Su programa de entrevistas, construido desde la sátira y la crítica social, se ha convertido en un espacio recurrente para figuras destacadas de la vida pública, desde políticos y empresarios hasta artistas reconocidos. Entre esos invitados ha pasado el cantante de música popular Giovanny Ayala, cuya aparición terminó siendo recordada dentro del equipo de trabajo por las tensiones que se presentaron durante la grabación.

¿Qué pasó con Giovanny Ayala en el show de Juanpis González?

En una reciente entrevista con el programa Hablando con..., Alejandro Riaño admitió que no todas las conversaciones resultan tan dinámicas o divertidas como espera el público, y que algunas incluso han derivado en momentos incómodos. Al referirse a las experiencias más complejas que ha tenido frente a cámaras, mencionó sin rodeos a Ayala, ubicándolo entre los invitados con los que menos logró conectar durante el desarrollo del programa.

De acuerdo con el relato, la incomodidad surgió luego de que el cantante reaccionara mal a una pregunta que ya le habían planteado en otro medio, y que prefirió no responder. El bogotano explicó que, pese a que en la grabación suelen manejar tensiones por el estilo del personaje, esta vez el ambiente cambió por completo: su invitado se mostró fastidiado y cortante, por lo que la conversación no fluyó de la mejor manera.

Alejandro Riaño insistió en que siempre ofrece a los invitados una explicación clara sobre el tono satírico del personaje, la intención del show y la importancia de no interpretar sus comentarios como ataques personales. Según dijo, lo mismo ocurrió con Giovanny Ayala antes de iniciar la grabación, pero aun así percibió que el artista no logró acomodarse al ritmo del programa ni comprender del todo la lógica del humor que propone Juanpis González.

“Es chistoso porque yo les explicó antes de, de qué va el personaje, cómo funciona, que la idea es que no se tomen nada personal, él sí se lo tomo personal”.

Tras el episodio, Alejandro Riaño intentó contactar a Giovanny Ayala para disculparse y aclarar cualquier malentendido que hubiera quedado al aire. Sin embargo, contó que el mensaje nunca fue respondido, lo que interpretó como una señal de que la molestia del cantante persistió más allá de la grabación. El comediante también fue directo al afirmar que, después de lo ocurrido, no ve posible volver a tener al intérprete de nuevo en el programa.