¿Alejandro Riaño sufrió un grave accidente? Alerta por noticia falsa y estafa: "No caiga"

Son varias las figuras reconocidas del espectáculo nacional que han tenido que publicar en sus redes sociales advertencias sobre modalidades de estafa, donde usan sus nombres para dichas acciones.

Generalmente se trata de titulares engañosos sobre noticias falsas que incluyen un enlace que supuestamente lleva a los usuarios a páginas donde se ampliará la noticia o podrá ver las imágenes prometidas o alientan a ganar algún premio o recompensa, pero resultan ser engaños que derivan en robo de datos o de dinero.

"No se deje robar", Alejandro Riaño

Este viernes el comediante Alejandro Riaño, muy popular por su personaje de Juanpis González usó las redes sociales para desmentir que hubiera sufrido un accidente como se ha mencionado en algunas páginas digitales.

"Paso por acá para contarles que en los últimos días han estado difundiendo una noticia falsa sobre que a mí me atropellaron. Que tuve un accidente, que estoy en cuidados intensivos. Bueno, eso es mentira. Acá me ven, estoy entero, no pasa absolutamente nada", dijo Riaño en un video, titulado Fake news, al tiempo que caminó para evidenciar que se encuentra en perfectas condiciones.

Adicionalmente, envió un alerta a sus seguidores para que no caigan en enlaces vinculados a esta falsa noticia que solo desean estafar a quien sigue las instrucciones de los ciberdelincuentes.

"Lo preocupante acá son las fake news. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Usted baja, usted empieza a leer la noticia, eso lo lleva a un link y ese link lo lleva supuestamente a que usted de manera fácil se gane una plata. Ahí lo que están haciendo es que están dejando los datos y los están robando", puntualizó el también empresario.

"No caiga en esta trampa. Lea muy bien, es claro que son noticias hechas con IA (inteligencia Artificial), haga acercamiento, no caigan en eso, no se deje robar y por fa comparta esta noticia", dijo Riaño en su más reciente historia en Instagram.

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