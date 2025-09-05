Alejandro Sanz de concierto en Colombia: fecha, lugar y precios de boletas

Con una publicación en su cuenta de Instagram el cantante español Alejandro Sanz anunció que llegará a Colombia con su gira ¿Y ahora qué?, llamada así por su más reciente producción discográfica. Al tiempo, Páramo Presenta anunció toda la información acerca de cómo obtener las entradas para disfrutar de show que el intérprete de Corazón partío realizará en el primer trimestre del 2026.

Será en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 13 de febrero cuando el madrileño se suba en el escenario en lo que se anticipa será un show en el cual combine temas icónicos como Amiga mía, La fuerza del corazón, Y no se ocurre amarte, entre otros, con sus creaciones nuevas incluidas en el álbum ¿Y ahora qué?.

¿Cuánto valen las boletas para el concierto de Alejandro Sanz?

Sobre las boletas, la organización comunicó que estarán disponibles en www.tuboleta.com y desde el miércoles 10 de septiembre Comenzará la preventa para clientes Movistar Total, esta fase se extenderá hasta el 12 de septiembre a las 9:59 a. m.

La preventa para los clientes de Bancos Aval empezará el vienres 12 de septiembre a las 10:00 a. m. e irá hasta el lunes 15 de septiembre a las 9:59 a. m.

La venta de boletería general iniciará ese mismo lunes 15 de septiembre a las 10:00 a. m.

A continuación las localidades y los respectivos precios de las entradas. Cada una incluye como adicional el valor del servicio.

La boleta más económica para ver a Sanz es para el piso 3 y tiene un valor de $199.000 + $35.600 (servicio), mientras que la más costosa vale $699.000 + $124.800 (servicio)

Tribuna Fan Sur: $699.000 + $124.800

Platea (102): $649.000 + $115.900

Platea (101 & 103): $599.000 + $107.000

Platea (104 - 106): $399.000 + $71.300

Piso 2 (202 - 204 y 216 - 218): $459.000 + $82.000

Piso 2 (205 - 206 y 214 - 215): $359.000 + $64.100

Piso 2 (207 - 213): $319.000 + $57.000

Piso 3 (303 - 304 y 316 - 317): $219.000 + $39.100

Piso 3 (305 - 306 y 314 - 315): $259.000 + $46.300

Piso 3 (307 y 313): $229.000 + $40.900

Piso 3 (302 y 318): $199.000 + $35.600

Después de cantar en Bogotá, Sanz irá a Ecuador, Perú, Chile y Argentina según evidenció en el post de este 10 de septiembre.

