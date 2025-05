Alejandro Sanz y Shakira de nuevo juntos en ‘Bésame’, toda una declaración de amor

En abril del 2005, Shakira y Alejandro Sanz lanzaron la canción que los convertiría en una especie de pareja dorada entre sus seguidores. En ‘La Tortura’ los artistas interpretaban una letra, sobre un par de enamorados que sufrían por la ruptura; en el videoclip, él la espiaba mientras ella, caminaba por la calle.

A pesar de que los artistas han sido enfáticos en que son amigos entrañables y han tenido a sus respectivas parejas, de hecho, cuando grabaron por primera vez, ella estaba con Antonio de la Rúa y él, con Jaydy Mitchell, sus seguidores sueñan con que algún día se concrete algo más entre ellos.

Por eso, cuando en el comienzo de su gira por Estados Unidos, Shakira lo invitó al escenario en Charlotte, Carolina del Norte, las miradas y los movimientos cadenciosos de la pareja volviendo a cantar La Tortura se convirtieron en tendencia de inmediato.

Alejandro Sanz se pregunta ¿Y ahora qué?

Ahora, a solo minutos de haberse lanzado la canción Bésame, que los vuelve reunir, esta vez para el álbum del español se reavivan los deseos de sus seguidores por verlos juntos. Y es que Bésame contiene una letra que nuevamente habla del romance de una pareja y esas ganas por estar juntos, que comienzan con un beso.

Con el lanzamiento de la canción, quedó claro que la frase para Shakira, que Alejandro consignó en sus redes sociales luego del concierto el pasado 13 de mayo, que decía “Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma” era un anticipo del tema.

¿Y Ahora qué? es el título del álbum de Sanz que contiene el tema con la colombiana, pero también es la pregunta de los admiradores de los artistas.

Sanz explicó que el título lo decidió porque es el interrogante que ronda en su cabeza habitualmente. “Es la pregunta del curioso, del luchador, del que no se conforma, del inconformista, de la gente que no se satisface nunca con lo más fácil. Me gusta convertir frases que son cotidianas que viven con nosotros en parte de una búsqueda poética”, explicó el español sobre el nombre de su reciente trabajo.

“Esa pregunta es la que me hago cada vez que comienzo una canción, que termino una gira o decido comenzar de nuevo o levantarme.. Una vez que te caes y te levantas ¿y ahora qué? Una vez que terminas una gira o terminas un concierto, o escribes una canción, que te ha llenado, siempre te preguntas ¿Y ahora qué?”, mencionó.

Así es la letra de Bésame de Alejandro Sanz y Shakira

Te digo la verdad Si la vida es bonita tú y ella son tan parecidas

Al final no me atrevo a dejar que el destino decida

Si existe algún riesgo de verme sin ti yo no quiero apostar

Te aviso desde ya

Por si no lo notaste hace tiempo esto ya no es broma

Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma

A tu boca. Perdona, pero me quiero pegar

¿Te quieres pegar? No lo piensas tanto y bésame

Que se acaben los misterios

Bésame, de una vez

Cero miedo, vamos en serio pa del delante

Quién le duela, que se aguante

Ya no tienes que ir atrás, mejor ven pásate al volante

No lo pienses tanto y bésame

Que se acaben los misterios Bésame, de una vez

Cero miedo, vamos en serio pa delante

A quién le duela, que se aguante

Ya no tienes que ir atrás

Mejor ven pásate al volante

Te escribí esta canción y una lista de cosas pendientes

La primera es hacerte el amor con carácter urgente

La segunda es quedarme pa siempre

La tercera es como la primera pero más urgentemente

Todo lo que quiero, lo quiero contigo

Si tú eres mi reina, gano al ajedrez

Quiéreme sin pena

No hay nada contigo

Por dentro y por fuera soy como me ves, amor Me haces mejor, ¿Qué más te digo?

Y ya vámonos

No lo pienses tanto

Y bésame Que se acaben los misterios

Bésame de una vez

Cero miedo, vamos en serio pa delante

A quién le duela, que se aguante

El amor no es pasajero cuando vamos al volante

La otra noche soñé contigo

La otra noche soñé contigo

Que me estaba muriendo de frío y me calentó tu mirada

La otra noche soñé contigo

La otra noche soñé contigo

Que me estaba muriendo de frío y me calentó tu mirada

Y bésame

Que se acaben los misterios

Bésame, de una vez

Cero miedo, vamos en serio pa delante

A quién le duela, que se aguante

Ya no tienes que ir atrás

Mejor ven pásate al volante

Se acabaron los misterios. En tres horas podréis escuchar mi nuevo álbum, los primeros seis pasos de un camino lleno de respuestas. ¿Y ahora qué? es la pregunta que deberíamos hacernos a diario.

Y ahora sólo quiero escuchar vuestras respuestas ✍️#YahoraQue pic.twitter.com/rEsQZwwycE — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 22, 2025

