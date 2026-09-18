Aleks Syntek protagonizó polémico concierto: criticó al público, el reguetón y a Bad Bunny

Aleks Syntek se convirtió en uno de los nombres más comentados en redes sociales después de su presentación durante los festejos por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. Lo que estaba previsto como un concierto para celebrar las fiestas patrias terminó generando críticas por los comentarios que el cantante hizo desde el escenario y sus constantes choques con el público.

El intérprete mexicano, que suma 35 años de trayectoria, aprovechó varios momentos de la presentación para hablar sobre su carrera, las críticas que ha recibido y sus diferencias con algunos géneros y artistas de la música actual. En distintos videos difundidos en redes sociales se observa a Syntek discutiendo con algunos asistentes, mientras sus declaraciones sobre el reguetón, Bad Bunny y Dani Flow hicieron que su nombre se convirtiera en tendencia.

Así fue el polémico show de Aleks Syntek en las fiestas patrias de México

La presentación de Syntek ocurrió el 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, como parte de la programación musical por la celebración del Grito de Independencia. El cantante llegó con su gira ‘Total Syntek Tour’ y la noche comenzó con la interpretación de canciones de su repertorio. Sin embargo, conforme avanzó el espectáculo, las pausas entre temas comenzaron a convertirse en largos discursos.

Uno de los primeros momentos que generó incomodidad ocurrió cuando algunos asistentes le pidieron canciones de otros artistas. El artista respondió a quienes le solicitaban temas de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, y dejó claro que no quería interpretar canciones que no fueran de su autoría. Incluso, cuestionó quiénes de los presentes eran realmente sus seguidores y pidió que lo apoyaran quienes sí fueran fans de su música.

El cantante también aprovechó el escenario para hablar de las críticas que ha recibido por su postura frente al reguetón. Recordó que, según él, ni sus seguidores ni otros artistas lo habían defendido cuando fue cuestionado por sus opiniones sobre ese género. “Si les gusta mi música, ya defiendan al tío Syntek”, expresó durante uno de los momentos registrados en video.

La conversación pasó entonces de su propia carrera a la música urbana. Aleks Syntek cuestionó la popularidad que tienen actualmente algunos exponentes y mencionó directamente a Bad Bunny y Dani Flow. En el caso del puertorriqueño, criticó que tenga tanta aceptación en México y cuestionó algunos de sus contenidos y declaraciones públicas. También se refirió a Dani Flow, reguetonero mexicano, al hablar de las preferencias musicales de parte de la audiencia.

El reguetón volvió a aparecer cuando Syntek habló de la identidad musical mexicana. En uno de los videos que circulan en redes, el cantante pidió recordar géneros como el huapango, el bolero y el mariachi y cuestionó que México se identifique con el reguetón. También hizo comentarios sobre la forma de hablar de los puertorriqueños, una intervención que provocó nuevas reacciones en redes sociales.

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@besamecr 😳🎤 Aleks Syntek dio de qué hablar durante su concierto. El cantante protagonizó varios momentos polémicos al interactuar con el público y hablar sobre las críticas que ha recibido por sus comentarios sobre el reguetón. 🎬 Te dejamos un recap de todo lo que dijo durante el concierto para que saqués tus propias conclusiones. 👀 ¿Ya viste el video completo? 👇 #Bésame #AleksSyntek #Concierto #Música #Viral ♬ sonido original – BesameCR – BesameCR

Otro momento registrado ocurrió cuando el propio cantante pidió a los asistentes que lo insultaran, en referencia a las críticas que ha recibido. La situación terminó convirtiéndose en uno de los fragmentos más compartidos de la presentación, mientras parte del público reaccionaba con aplausos y abucheos.

En medio de sus intervenciones, Aleks Syntek también habló de la industria musical, de la falta de apoyo que, según su percepción, reciben algunos músicos mexicanos y de las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera. De hecho, en otra de las grabaciones se escuchó cuando ofreció 10.000 pesos a quien pudiera explicarle por qué consideraba que los músicos mexicanos tenían menos respaldo que otros artistas.

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La duración de sus intervenciones terminó provocando que algunos medios describieran el espectáculo como un concierto en el que el cantante habló más de lo que cantó.

Después de la polémica, Aleks Syntek respondió a las críticas a través de sus redes sociales y pidió a sus seguidores no preocuparse por la conversación generada tras su presentación. El episodio, sin embargo, dejó numerosos videos circulando en internet y volvió a poner sobre la mesa su conocida postura crítica frente al reguetón y la música urbana.