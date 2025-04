Aleska Génesis habló por primera vez tras resolver su polémico caso: “Soy libre”

Después de semanas de incertidumbre, Aleska Génesis finalmente regresó a Miami tras resolver los problemas legales que enfrentaba en México, donde fue acusada por el empresario Francisco Javier Rodríguez de un presunto robo de relojes de lujo. Esta situación que la obligó a permanecer en ese país mientras se adelantaba el proceso.

¿Qué dijo Aleska Génesis al recuperar su libertad?

En una entrevista exclusiva concedida al programa En Casa con Telemundo, la modelo expresó su alivio y agradecimiento tras recibir el perdón legal, lo que le permitió recuperar su pasaporte y volver a Estados Unidos.

De igual manera, la también influenciadora compartió que su regreso representa no solo el fin de un proceso judicial, sino también un renacer personal.

“Ya no hay ningún cargo, ya soy libre (...) Este viaje fue un aprendizaje de vida que me sirvió para valorar mucho más a mi familia, a mis hermanas, a la gente que me quiere. Le doy gracias a Dios y a la vida porque todo lo que pasó fue por algo. Soy otra mujer”, expresó Aleska Génesis, quien fue recogida en el aeropuerto por su hermana Roxana, uno de sus más grandes apoyos.

¿Cómo se resolvió el caso de Aleska Génesis?

Durante el proceso legal, la exparticipante de La casa de los famosos all-star aseguró que confiaba plenamente en que la verdad saldría a la luz. Ahora, según lo informado por En Casa con Telemundo, fue el mismo empresario quien le otorgó el perdón legal, lo que llevó a la cancelación oficial del caso en su contra.

A pesar de que Aleska Génesis no dio detalles adicionales sobre los términos de este acuerdo, sí reiteró su deseo de seguir adelante y dejar esta etapa en el pasado.

“Gracias a todos los que estuvieron ahí, gracias por sus oraciones, por su amor y por no soltarme la mano”, concluyó la mujer, quien fue novia de Nicky Jam.

La reparación de Aleska Génesis desató una gran cantidad de reacciones en redes sociales, en las que seguidores, amigos y colegas compartieron la felicidad que siente al volver a estar en casa con su familia.