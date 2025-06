Alex Campos se sincera sobre su matrimonio y revela secretos para superar crisis

Alex Campos está de regreso en el país promocionando su más reciente álbum ‘Esencia’ y el concierto góspel ‘Conectando corazones’ en el que se presentará junto a otros importantes intérpretes de la música cristiana como Marcela Gándara.

Campos además está cumpliendo dos décadas de haberse comprometido en matrimonio con su esposa Natalia Rodríguez, con quien tiene un hogar estable. En charla con Vea habló cobre la complejidad de las relaciones personales y de las maritales, por supuesto.

El cantante de ‘Al taller del maestro’ contó que como todas las parejas suelen tener disgustos y desencuentros y que solo una vez la palabra separación surgió y desde entonces, pactaron con su esposa nunca más usarla.

“En algún momento después de una pelea muy fuerte que no recuerdo por qué era...ella mencionó: ‘yo creo que es mejor que nos separemos’ y yo le dije ‘no, esa palabra no…’ Ella vio que yo cambié el tono de mi voz e hicimos un pacto. Le dije ‘entre tú y yo esa palabra nunca se mencionará. Vamos a vencer juntos, esa fue la única vez...mis hijos estaban pequeñitos”.

Campos atribuyó buen parte del mérito de su estabilidad matrimonial a su esposa. “Hemos tenido discusiones peleas...mi esposa es una mujer sabia, inteligente que sabe llevar a alguien como yo, en mi caso yo, soy el mas difícil por mi carácter. Soy perfeccionista quiero que se haga como yo digo y al momento y eso hace que atropelles a la gente. A veces hay que parar y decir ‘qué piensas, qué opinas…’ Eso es difícil hacerlo, muchas veces me equivoco y paso por encima y sufro las consecuencias porque las mujeres tienen ese sexto sentido y buena memoria”, mencionó el músico a quien le pedimos esos tips que le han funcionado para conservar su relación matrimonial.

Los consejos de Alex Campos para llevar un matrimonio

“Uno, darle la oportunidad a Dios que entre en tu matrimonio, esa es la vital...cuando entra Él, en tus debilidades, grietas y falencias eso tiende a disminuir. Dos, el diálogo, hay que hablar mucho, no dejar esas conversaciones, aunque vengan los hijos, aunque hay mucho trabajo hay que buscar el espacio y programarlo”, mencionó luego habló de la importancia de tener espacios.

“Tres, ser intencional, programarlo, ponlo en la agenda: salida a cenar con mi esposa; eso es importante, que lo urgente no robe el tiempo a los importante”.

El cuarto consejo tiene que ver con el ego y el orgullo. “Vence el orgullo, las ganas de vengarte”, eso se refiere a que hay que estar siempre en actitud de ceder y si los dos están en ese mismo camino “uno dice perdóname y el otro, perdóname tú, no importante quien tiene o no la razón”, comentó. “Cuando se vence puede avanzar...en mi caso en los momentos más oscuros me expongo a la luz y la luz es Dios y a través de Él pueda llevar algo tan difícil como el matrimonio”.

La quinta sugerencia es “tengan un hobbie juntos, no solamente las cosas del matrimonio, eso nos lleva a otro ambiente, lo disfrutamos y nos hace amigos en otro espacio que no son hijos, responsabilidades, en mi caso es la bicicleta.

¿Quién es la esposa de Alex Campos?

El cantante y su esposa Natalia Rodríguez llevan más de 20 años juntos. Los dos profesan la fe cristiana. Alex le pidió matrimonio a Natalia en 2005 en medio de un concierto del también cantante Marcos Witt. La pareja tiene dos hijos Juanita de 17 años y Simón de 14. Residen en Estados Unidos hace más de tres años.

