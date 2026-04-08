Alexa Torrex sorprendió en ‘LCDLF’ con inesperada confesión: “Tengo un hijito en el cielo”

En horas recientes, Alexa Torrex reveló en ‘La casa de los famosos Colombia’ un episodio de su vida personal que no había expuesto previamente en público. Lo hizo en medio de una dinámica del programa en la que los concursantes debían compartir experiencias significativas frente a sus compañeros.

La intervención de la influenciadora se dio en un espacio grupal, con los demás participantes presentes, mientras cada uno tomaba la palabra para exponer situaciones personales.

Alexa Torrex recordó la pérdida de un bebé en ‘La casa de los famosos’

Durante su turno, la creadora de contenido se refirió a la pérdida de un embarazo que atravesó cuando apenas iniciaba su etapa de adultez. Un tema que, según explicó, ha intentado mantener con la mayor reserva posible.

“Tengo un hijito en el cielo, cuando tenía 20 años, estuve embarazada... De pronto algunos (televidentes) se están enterando en este momento”, dijo frente a las cámaras.

En su relato, Alexa Torrex ubicó el episodio en un momento de su vida en el que atravesaba otros procesos personales, lo que marcó la forma en que enfrentó la situación en ese entonces. “En ese momento no entendía muy bien todo lo que estaba pasando, estaba enfocada en otros procesos y no dimensioné el impacto”, afirmó.

En otro punto de su intervención, la participante trasladó su relato al presente y se refirió a la edad que tendría su hijo en la actualidad, una idea que, según expresó, sigue presente en su vida.

“Ahora pienso en cómo sería si ese niño estuviera aquí, tendría cerca de seis años”, concluyó durante la dinámica, tras lo cual algunos de sus compañeros demostraron solidaridad a través de varios gestos de cariño.

Esta reflexión de Alexa Torrex cerró su intervención dentro del ejercicio grupal, que reunió varios testimonios personales de los participantes en el mismo episodio. El fragmento fue emitido en el capítulo del pasado 7 de abril y, posteriormente, difundido en redes sociales, donde ha generado reacciones entre los seguidores del programa del Canal RCN.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes. Por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo de entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí