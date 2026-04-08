Alexa Vega, de ‘Mini Espías’, habló con Vea de su maternidad y su nuevo proyecto actoral

Alexa Vega creció frente a las cámaras, pero hoy su vida está marcada por un rol distinto al que la llevó al reconocimiento internacional. Aunque el público la recuerda por su papel de la pequeña Carmen Cortez en la película ‘Mini Espías’ (’Spy Kids’), ahora vive la maternidad, una experiencia que ha redefinido tanto su vida personal como su manera de asumir nuevos proyectos.

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‘Antes de que tu padre nos encuentre’, la nueva película de Alexa Vega

Esa dimensión es la que atraviesa su más reciente trabajo: ‘Antes de que tu padre nos encuentre’, una producción de Lifetime Movies en la que interpreta a Sofía, una mujer que vive oculta mientras intenta proteger a su hija. Más allá de la premisa, el personaje se sostiene en una tensión constante entre el miedo y el cuidado, un punto de partida que la actriz reconoce como cercano.

“Teniendo en cuenta que soy mamá, sentí que fue fácil (...) Cuando tienes hijos haces cualquier cosa para protegerlos. Pero también ella no quiere asustar a su hija. Ese equilibrio es muy natural”, explicó Alexa Vega sobre esta producción que, en Latinoamérica, se estrenará el próximo 20 de junio por el canal Lifetime.

En su lectura del personaje, ese balance no responde a una construcción técnica, sino a una experiencia cotidiana. La maternidad, según dijo a este medio de comunicación, implica tomar decisiones constantes entre decir la verdad y proteger, entre alertar y contener: “Las mamás que vean esta película pueden identificarse porque conocen ese equilibrio: quiero decirte la verdad, pero también tengo que protegerte”.

La historia, sin embargo, no se limita a una experiencia femenina. “Si eres padre o madre, puedes relacionarte con Sofía de alguna manera”, afirmó Alexa Vega al señalar que ese instinto de protección atraviesa a cualquier persona que tenga hijos. A eso se suma, según explicó, el contexto de los últimos años, marcado por una mayor sensación de incertidumbre frente a lo que ocurre alrededor.

'Antes de que tu padre nos encuentre' se estrenará en Colombia el 20 de junio a las 9 PM, en México a las 10 PM y en Argentina a las 11 PM. Fotografía por: Lifetime Movies

El proceso que redefine el presente de Alexa Vega

Ese vínculo con la maternidad adquiere otro peso al mirar su presente personal. En abril de 2024, la actriz y su esposo, el también actor Carlos Pena Jr., anunciaron la pérdida de su cuarta hija, quien nació sin vida: “No podemos entender por qué suceden cosas como esta y es posible que nunca obtengamos respuestas. Indy Rex PenaVega, cambiaste completamente nuestro mundo. Nos trasladaste a un lugar nuevo. Nos diste lo que estábamos anhelando. Te queremos y no podemos esperar a ver cuántas otras vidas cambias”.

Desde entonces, ambos han compartido varios aspectos de ese proceso, que han descrito como un camino complejo, atravesado por el dolor y la reconstrucción. De hecho, su forma de hablar de la maternidad, del miedo y de la protección conecta directamente con ese momento de su vida. La interpretación de Sofía, en ese sentido, se convierte en un punto de encuentro entre su experiencia personal y su trabajo actoral.

La propia Alexa Vega lo plantea en términos concretos al hablar de su proceso actoral. “No fue un personaje difícil. Escuchas lo que pasa todos los días en las noticias, lo que vive la gente, y fue muy fácil entrar en este rol”, sostuvo. Por eso, para ella, la conexión con la historia parte de situaciones que reconoce en la realidad y que hoy observa desde un lugar distinto.

La importancia de sus raíces colombianas

A lo largo de su carrera, Alexa Vega ha transitado por distintos tipos de proyectos, desde el cine familiar que marcó sus inicios hasta producciones televisivas y películas con una carga dramática más marcada. En los últimos años, su trabajo se ha orientado hacia este tipo de historias, alejadas del tono ligero con el que se dio a conocer.

Ese recorrido profesional convive con una identidad marcada por sus raíces colombianas. Hija de padre colombiano, la actriz reconoce que ese vínculo ha estado presente sobre todo en lo familiar, incluso sin haber vivido en el país.

“Todo lo que sé cocinar en mi casa es colombiano”, cuenta. Su referencia más cercana está en la cocina de su abuela, especialmente en el sancocho, un plato que asocia con su historia familiar. “Es mi favorito”, dijo entre risas.

Aunque ha visitado Colombia en pocas ocasiones, insiste en la importancia de que sus hijos conozcan ese origen. “Ellos son colombianos también, y es importante que sepan de dónde vienen nuestros padres”, señaló a la revista Vea, de El Espectador.

También destaca el carácter de quienes viven en el país: “Es muy acogedor, muy cálido. No hay extraños. Si alguien llega, lo reciben como familia”. En medio de ese cruce entre su vida personal y su trabajo, ‘Antes de que tu padre nos encuentre’ se ubica como un proyecto que dialoga con su momento actual. No solo por el tipo de historia que cuenta, sino por el lugar desde el que ella misma la interpreta.

Lejos de marcar un quiebre abrupto, esta etapa parece consolidar una forma distinta de asumir su carrera, en la que los proyectos se conectan de manera más directa con su experiencia. Entre la familia, la maternidad y el trabajo, Alexa Vega avanza en un momento en el que lo personal y lo profesional dejan de ir por caminos separados y empiezan a responder a una misma línea.

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