Alexander Ludwig, actor de Vikingos, estuvo de visita en Colombia. Estos fueron los motivos

Alexander Ludwig, recordado por su papel como Björn Ironside en la serie ‘Vikingos’, estuvo recientemente en Colombia en una visita que combinó trabajo, recorridos turísticos y una actividad social que generó reacciones en redes.

Aunque su presencia en el país no fue anunciada previamente, el propio actor compartió a través de redes sociales algunos momentos de su paso por territorio colombiano que dejaron en evidencia algunos detalles de su llegada.

¿Qué hacía Alexander Ludwig en Bogotá?

Durante su estadía en la capital colombiana, el intérprete de 33 años participó en la grabación de un proyecto audiovisual identificado en sus publicaciones como “#HAL”. Si bien no se han revelado detalles oficiales sobre esta producción, se trataría de un trabajo en desarrollo que lo trajo a la capital colombiana por varios días.

Sin embargo, más allá de las grabaciones, Alexander Ludwig también visitó una zona vulnerable en las afueras de la ciudad. Allí compartió con niños de la comunidad y entregó más de 100 juguetes, en una actividad que él mismo documentó en sus redes sociales. Las imágenes mostraron a al actor interactuando directamente con los menores, en una jornada que no estaba ligada a promoción ni a agenda mediática.

En ese contexto, el norteamericano acompañó sus publicaciones con un mensaje que rápidamente se difundió: destacó que “la bondad es un lenguaje universal”, frase que fue replicada por seguidores y usuarios en distintas plataformas.

“Fue emotivo, como poco. Me recordó que no importa lo difícil que pueda llegar la vida, hay gente por ahí cuyas luchas empequeñecen la mía y que la bondad es un lenguaje universal. Gracias a la gente de Spider y a todos los que han ayudado a darle vida a esta película”, expresó.

Fotografía por: Instagram @alexanderludwig

Alexander Ludwig también estuvo en Cartagena

Tras su paso por Bogotá, Ludwig viajó a Cartagena, donde aprovechó para recorrer algunos de los puntos turísticos del Centro Histórico. Su visita coincidió con la temporada de Semana Santa, uno de los periodos de mayor afluencia de visitantes en la ciudad.

Durante su estadía en Cartagena, el canadiense compartió fotografías en las que aparece en espacios tradicionales del centro amurallado, así como en compañía de palenqueras, una de las imágenes más representativas del destino.

La visita de Alexander Ludwig se suma a otros momentos en los que el actor ha estado en Colombia. En 2022, por ejemplo, participó en la Comic Con Medellín, lo que ya lo había acercado al público local.

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