Alfredo Redes acusó a su expareja de serle infiel y dejarlo “en la quiebra”

Sorprendidos. Así quedaron los seguidores del influenciador Alfredo Redes, tras conocer las recientes declaraciones que el compartió sobre la separación de Yulieth Almario, su exesposa.

Según el cartagenero, la mujer aprovechó el tiempo que estuvo aislado en La casa de los famosos para sacarle provecho económico, así como para serle infiel.

¿Qué dijo Alfredo Redes sobre su exesposa?

En enero pasado, a través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido mencionó que la popularidad que ganó en redes sociales tras su paso por el reality del Canal RCN no se tradujo en estabilidad financiera. Por el contrario, atravesó por uno de los momentos más retadores, al quedarse sin dinero.

Ahora, en una entrevista que concedió a Los Compae, Alfredo Redes señaló a Yulieth Almario como la culpable de aquellos problemas, pues la mujer se habría gastado la mayor parte del dinero que produjeron las redes sociales de su esposo, mientras él estaba ausente.

“Cuando yo me separé entré en quiebra ¡No tenía ni para comer! (...) Resulta que la plata que me gané dentro del reality la destiné para una camioneta, entonces al salir la compré. Sin embargo, yo también contaba con la plata que habían hecho eso tiempo mis redes sociales”, explicó inicialmente.

“Cuando le escribo a mi socio, que él todo lo anota, le pregunté por el total de lo que había hecho la empresa en redes sociales y él me respondió que fueron $145 millones. Yo todo contento, pensando que la rompí, cuando él me dice: ‘Cálmate, no tienes plata de la empresa Alfredo Redes. Yo en esos cuatro meses le transferí 69 millones de pesos (a Yulieth). Se gastó 69 millones en cuatro meses, aparte de 14 millones que le dejé por la venta de una moto”, agregó Eduardo José Ferrer Almanza, nombre real del influenciador.

La confesión de Alfredo Redes desató un fuerte debate en redes sociales, en las que su exesposa y madre de su hijo fue objeto de críticas. Incluso, el caso fue comparado con el de Beéle y su exesposa Cara.

Hasta el momento no se conoce ningún tipo de pronunciamiento por parte de Yulieth Almario, aun cuando su numerosa comunidad de seguidores en redes está a la espera de una respuesta a los señalamientos en su contra.