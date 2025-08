Alfredo Redes, de ‘La casa de los famosos’: ella es la nueva novia del influenciador

Tras un año de su participación en La casa de los famosos Colombia, el influenciador Eduardo José Ferrer Almanza, conocido en redes sociales como Alfredo Redes, volvió a captar la atención del público, esta vez por asuntos relacionados a su vida amorosa. El creador de contenido, quien ganó popularidad en el reality show del Canal RCN, presentó recientemente a su nueva pareja sentimental, generando comentarios y reacciones en distintas plataformas.

¿Quién es la novia de Alfredo Redes, exparticipante de ‘La casa de los famosos’?

De acuerdo con la información publicada por Superlike, portal de entretenimiento del Canal RCN, la mujer en cuestión es Angelina Rossi González, una cartagenera que, lejos de moverse en el mundo del entretenimiento o las redes sociales de forma profesional, ha construido su trayectoria principalmente en el sector de la salud.

La novia de Alfredo Redes se desempeña como enfermera jefa, especialista en auditoría en salud y gestión de la calidad en el Hospital Universitario del Caribe, ubicado en Cartagena. Sin embargo, su perfil profesional no termina ahí: también es administradora de empresas, contadora pública y cuenta con una maestría en gerencia hospitalaria, según se detalla en la biografía de su cuenta oficial de Instagram, en la que ya supera los 37 mil seguidores.

Más allá de su faceta laboral, Angelina Rossi suele compartir con su audiencia contenidos relacionados con bienestar y autocuidado. Con frecuencia, la mujer publica fotografías y videos de sus rutinas de ejercicio en el gimnasio, demostrando disciplina y constancia, y recibe mensajes de apoyo por su apariencia física y estilo de vida saludable.

De igual manera, la novia de Alfredo redes es madre de un niño de 8 años llamado Alex, a quien define como su mayor bendición y a al que dedica emotivos mensajes donde expresa todo su cariño.

Alfredo Redes dice que su exesposa lo dejó en quiebra

En enero pasado, a través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido mencionó que la popularidad que ganó en redes sociales tras su paso por el reality del Canal RCN no se tradujo en estabilidad financiera. Por el contrario, atravesó por uno de los momentos más retadores, al quedarse sin dinero.

Posteriormente, en entrevista con Los Compae, Alfredo Redes señaló a Yulieth Almario como la culpable de aquellos problemas, pues la mujer se habría gastado la mayor parte del dinero que produjeron las redes sociales de su esposo, mientras él estaba ausente.

“Cuando yo me separé entré en quiebra ¡No tenía ni para comer! (...) Resulta que la plata que me gané dentro del reality la destiné para una camioneta, entonces al salir la compré. Sin embargo, yo también contaba con la plata que habían hecho eso tiempo mis redes sociales”, explicó inicialmente.

Alfredo Redes y Yulieth Almario son padres de un pequeño llamado Isaías. Fotografía por: canal RCN

“Un día le escribo a mi socio, que él todo lo anota, le pregunté por el total de lo que había hecho la empresa en redes sociales y él me respondió que fueron $145 millones. Yo todo contento, pensando que la rompí, cuando él me dice: ‘Cálmate, no tienes plata de la empresa Alfredo Redes. Yo en esos cuatro meses le transferí 69 millones de pesos (a Yulieth). Se gastó 69 millones en cuatro meses, aparte de 14 millones que le dejé por la venta de una moto”, agregó Alfredo Redes.